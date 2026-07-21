Alior Bank spodziewa się niższego wyniku odsetkowego w drugim kwartale po wyroku TSUE

Alior Bank na nowo ocenił zgodność swojego modelu naliczania przychodu odsetkowego w związku z kwietniowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Efekt analizy to obniżenie wyniku netto za drugi kwartał o 96,5 mln zł.

Alior Bank na nowo ocenił zgodność swojego modelu naliczania przychodu odsetkowego w związku z kwietniowym wyrokiem TSUE. Fot: PAP/Albert Zawada

Bank „dokonał oceny zgodności stosowanego modelu naliczania przychodu odsetkowego z wymogami prawa UE w umowach kredytu konsumenckiego" w związku z wyrokiem TSUE z 23 kwietnia 2026 r. – podał Alior w komunikacie.

Przypomnijmy, że w tym wyroku unijny Trybunał sprzeciwił się naliczaniu odsetek za kredytowane prowizje i składki ubezpieczeniowe. Pełnomocnicy konsumentów zapowiadali, że wyrok może skutkować falą nowych pozwów w polskich sądach. W XYZ pisaliśmy szczegółowo o orzeczeniu TSUE z 23 kwietnia 2026 r.

Po dokonaniu analiz Alior uznał, że dotychczasowy model kalkulacji przepływów pieniężnych wymaga korekty w celu dostosowania do interpretacji TSUE.

„W związku z powyższym, bank dokonał aktualizacji szacunków oczekiwanych przepływów pieniężnych. Jej skutek został rozpoznany w rachunku zysków i strat jako pomniejszenie wyniku odsetkowego. Wpływ na wynik netto II kwartału 2026 r. z tego tytułu, z uwzględnieniem prognozowanej przez bank rocznej efektywnej stawki podatkowej, wyniósł 96,5 mln zł" – podano w komunikacie.

Nowy szacunek będzie podlegać okresowym weryfikacjom. Jego aktualizacja będzie ujmowana w bieżących wynikach finansowych banku.

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