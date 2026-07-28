Wyniki Banku Millennium. Zysk netto wyraźnie wzrósł

Bank Millennium pokazał kwartalne wyniki. Wyraźnie wzrósł zysk netto, ale także koszty. Z kolei wynik odsetkowy zaliczył spadek przy wzroście wyniku z prowizji.

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W II kwartale grupa Banku Millennium odnotowała 407,6 mln zł zysku netto. To wzrost o 23 proc. w ujęciu rocznym i wynik o prawie 4 proc. lepszy od prognoz.

Wzrosły jednak także koszty, o 6 proc. r/r, uplasowując się na poziomie 640 mln zł. Z kolei saldo rezerw wyniosło 51 mln zł „na minusie”. Rok wcześniej wynosiło 6 mln zł „na plusie”.

Wynik odsetkowy, zgodnie z oczekiwaniami analityków, spadł o 4 proc. do 1,39 mld zł. Spadek był częściowo równoważony przez wynik z prowizji, który wzrósł o 10 proc. do 207,2 mln zł. To także wynik zgodny z prognozami.

Źródło: PAP, XYZ