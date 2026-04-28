28.04.2026 07:34

Millennium pokazał wyniki za I kw. 2026 r. Zysk netto powyżej konsensusu

Bank Millennium opublikował we wtorek rano wyniki za I kw. 2026 r. Wśród nich wyróżnia się zysk netto, który jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynku.

W I kw. 2026 r. zysk netto grupy Banku Millennium sięgnął 300,8 mln zł. Tym samym przebił o 11,4 proc. oczekiwania analityków, którzy zakładali 270 mln zł. Był też o 68 proc. wyższy niż rok wcześniej, gdy wyniósł 179 mln zł. Spadł jednak o 13,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Zarówno wynik odsetkowy – wynoszący 1,39 mld zł – jak i wynik z prowizji – na poziomie 200 mln zł – były zgodne z prognozami. Wynik odsetkowy spadł jednak o 2,3 proc. r/r, podczas gdy wynik z prowizji wzrósł o 11,8 proc.

Koszty ogółem sięgnęły 745,8 mln zł i były o 1 proc. niższe od konsensusu. Wzrosły jednak o 11,6 proc. r/r oraz o 13,2 proc. k/k. Z kolei saldo rezerw wyniosło 89,9 mln zł, o 4 proc. powyżej prognoz, o 4,5 proc. r/r oraz o 57,7 proc. k/k.

