Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
27.03.2026 08:21

Wyniki Dino w IV kw. 2025 r. poniżej konsensusu

Opublikowane przez Dino wyniki za IV kw. 2025 r. okazały się niższe od oczekiwań. Dotyczy to zarówno zysku netto, jak i przychodów, ale też wskaźników EBIT i EBITDA.

Zysk netto jednostki dominującej grupy Dino Polska wyniósł 367,7 mln zł wobec 457 mln zł zakładanych przez rynek. W ujęciu rocznym spadł o 13 proc. Niższe od oczekiwań były przychody, osiągając niecałe 8,9 mld zł wobec prognozowanych 8,97 mld zł. W porównaniu z IV kw. 2024 r. wzrosły jednak o 15 proc.

Z kolei EBIT wyniósł 477,3 mln zł wobec oczekiwań na poziomie 589 mln zł, a EBITDA 613,5 mln zł wobec prognozowanych 721 mln zł. W ujęciu rocznym spadły o odpowiednio 8 i 3 proc.

W całym 2025 r. spółka miała 33,63 mld zł przychodów (wzrost o 15 proc. r/r) i 1,56 mld zł zysku netto j.d. (wzrost o 3,5 proc.). EBIT wyniósł 2,04 mld zł (wzrost o 7 proc.), a EBITDA – 2,55 mld zł (wzrost o 10 proc.). Marża EBITDA wyniosła 7,6 proc., podczas gdy w 2024 r. było to 7,9 proc.

„Wynik solidny, choć pozostawiający niedosyt”

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2025 r. 4,4 proc. wobec 5,3 proc. w 2024 r. W samym IV kwartale wzrost LfL wyniósł 3,7 proc. Członek zarządu Michał Krauze uważa to za „wynik solidny, choć pozostawiający niedosyt”.

„2025 r. był bowiem czasem, kiedy klienci robili zakupy uważniej niż dotychczas, aktywnie poszukiwali promocji i w bardzo wielu decyzjach zakupowych kierowali się ceną. [...] W końcówce roku deflacja ponownie zagościła na naszych półkach, przekładając się niekorzystnie na ogólną dynamikę sprzedaży” – napisał w liście do akcjonariuszy.

Grupa Dino wypracowała w 2025 r. 2,7 mld zł środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, o 5,5 proc. więcej niż w 2024 r.

Dług netto grupy Dino na koniec grudnia był ujemny i wyniósł minus 199,5 mln zł. Łączne nakłady inwestycyjne grupy Dino w 2025 r. wyniosły 2,1 mld zł.

Prognozy na 2026 r.: „Umiarkowanie pozytywny scenariusz”

Dino Polska chce, by w 2026 r. wzrost sprzedaży LfL był wyższy niż w 2025 r.

W 2026 r. zakładamy umiarkowanie pozytywny scenariusz. Deflacja, która zaznaczyła się pod koniec 2025 r., weszła w nowy rok i będzie przez pewien czas ważącą zmienną dla dynamiki sprzedaży. Konsument pozostaje ostrożny i wrażliwy cenowo. W tym otoczeniu priorytetem jest utrzymanie jak najwyższych wolumenów sprzedaży i uwagi klienta. Polityka cenowa w 2026 r. będzie temu podporządkowana, co oznacza, że marża EBITDA będzie jej bezpośrednią wypadkową” – dodał.

Na koniec roku Dino miało ponad 3 tys. sklepów – w tym 345 nowych – i 12 centrów dystrybucyjnych, w tym dwa nowe.

Źródło: PAP

Rynek reaguje na obniżki cen paliw. Dzień na GPW 26 marca 2026 r.
Opublikowane przez Dino wyniki za IV kw. 2025 r. okazały się niższe od oczekiwań.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Europa szuka stabilności na południu: UE podpisuje porozumienie z Ghaną
Bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się daleko poza granicami Unii Europejskiej. Wspólnota podpisała właśnie pierwsze w historii porozumienie o bezpieczeństwie i obronie z państwem afrykańskim. Co Europa może dać Ghanie, a co bezpieczeństwo tego kraju Afryki Zachodniej oznacza dla Starego Kontynentu?
27.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Grupa Virtus rusza z projektem odzysku surowców krytycznych. Hałdy na Śląsku mogą stać się „kopalnią” metali
Grupa Virtus rozpoczyna projekt odzysku surowców krytycznych z odpadów przemysłowych i elektroodpadów, wpisujący się w unijną strategię bezpieczeństwa surowcowego. Spółka planuje eksploatację hałd na Śląsku, wykorzystując technologie rozwijane we współpracy z prof. Przemysław Łoś i jego zespołem.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie wmieszają się w konflikt?
Na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju. We wtorkowy wieczór na Tel Awiw poleciały irańskie pociski balistyczne. Donald Trump porzucił groźby zbombardowania irańskich siłowni i elektrowni, ale do wojny mogą wmieszać się kolejne kraje regionu.
25.03.2026