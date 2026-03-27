Wyniki Dino w IV kw. 2025 r. poniżej konsensusu

Opublikowane przez Dino wyniki za IV kw. 2025 r. okazały się niższe od oczekiwań. Dotyczy to zarówno zysku netto, jak i przychodów, ale też wskaźników EBIT i EBITDA.

Zysk netto jednostki dominującej grupy Dino Polska wyniósł 367,7 mln zł wobec 457 mln zł zakładanych przez rynek. W ujęciu rocznym spadł o 13 proc. Niższe od oczekiwań były przychody, osiągając niecałe 8,9 mld zł wobec prognozowanych 8,97 mld zł. W porównaniu z IV kw. 2024 r. wzrosły jednak o 15 proc.

Z kolei EBIT wyniósł 477,3 mln zł wobec oczekiwań na poziomie 589 mln zł, a EBITDA – 613,5 mln zł wobec prognozowanych 721 mln zł. W ujęciu rocznym spadły o odpowiednio 8 i 3 proc.

W całym 2025 r. spółka miała 33,63 mld zł przychodów (wzrost o 15 proc. r/r) i 1,56 mld zł zysku netto j.d. (wzrost o 3,5 proc.). EBIT wyniósł 2,04 mld zł (wzrost o 7 proc.), a EBITDA – 2,55 mld zł (wzrost o 10 proc.). Marża EBITDA wyniosła 7,6 proc., podczas gdy w 2024 r. było to 7,9 proc.

„Wynik solidny, choć pozostawiający niedosyt”

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2025 r. 4,4 proc. wobec 5,3 proc. w 2024 r. W samym IV kwartale wzrost LfL wyniósł 3,7 proc. Członek zarządu Michał Krauze uważa to za „wynik solidny, choć pozostawiający niedosyt”.

„2025 r. był bowiem czasem, kiedy klienci robili zakupy uważniej niż dotychczas, aktywnie poszukiwali promocji i w bardzo wielu decyzjach zakupowych kierowali się ceną. [...] W końcówce roku deflacja ponownie zagościła na naszych półkach, przekładając się niekorzystnie na ogólną dynamikę sprzedaży” – napisał w liście do akcjonariuszy.

Grupa Dino wypracowała w 2025 r. 2,7 mld zł środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, o 5,5 proc. więcej niż w 2024 r.

Dług netto grupy Dino na koniec grudnia był ujemny i wyniósł minus 199,5 mln zł. Łączne nakłady inwestycyjne grupy Dino w 2025 r. wyniosły 2,1 mld zł.

Prognozy na 2026 r.: „Umiarkowanie pozytywny scenariusz”

Dino Polska chce, by w 2026 r. wzrost sprzedaży LfL był wyższy niż w 2025 r.

„W 2026 r. zakładamy umiarkowanie pozytywny scenariusz. Deflacja, która zaznaczyła się pod koniec 2025 r., weszła w nowy rok i będzie przez pewien czas ważącą zmienną dla dynamiki sprzedaży. Konsument pozostaje ostrożny i wrażliwy cenowo. W tym otoczeniu priorytetem jest utrzymanie jak najwyższych wolumenów sprzedaży i uwagi klienta. Polityka cenowa w 2026 r. będzie temu podporządkowana, co oznacza, że marża EBITDA będzie jej bezpośrednią wypadkową” – dodał.

Na koniec roku Dino miało ponad 3 tys. sklepów – w tym 345 nowych – i 12 centrów dystrybucyjnych, w tym dwa nowe.

Źródło: PAP