Wyniki Erste BP. Mocny wzrost zysku netto

Erste Bank Polska opublikował wyniki za II kwartał. Zysk netto zanotował dwucyfrowy wzrost i był wyższy od prognoz. Po I półroczu wynosi już ponad 2,2 mld zł.

Po pierwszym półroczu Erste ma już 2,2 mld zł zysku netto.

Fot. Michaela Nagyidaiova/Bloomberg via Getty Images

Wyniki Erste BP za II kwartał okazały się lepsze od oczekiwań. Zysk netto wzrósł o 15 proc. w ujęciu rocznym, sięgając 1,17 mld zł i przebijając prognozy o 11 proc.

Po pierwszym półroczu Erste ma więc już 2,2 mld zł zysku netto.

Tymczasem wynik odsetkowy spadł o 2 proc. r/r do 3,1 mld zł, a wynik z prowizji wzrósł o 3 proc. do 768 mln zł. Z kolei koszty wzrosły o 20 proc. do 1,31 mld zł. We wszystkich trzech przypadkach liczby były zgodne z oczekiwaniami analityków.

Wyraźnie niższe od prognoz, bo o 27 proc., było saldo rezerw, które wyniosło -106 mln zł i było o prawie 15 proc. niższe niż rok wcześniej.

Źródło: PAP, XYZ