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22.07.2026 14:50

Wyniki KGHM w czerwcu. Symboliczna poprawa produkcji i sprzedaży

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wzrosła w czerwcu o 1 proc. w ujęciu rocznym – podała spółka. Niewiele mocniej wzrosła produkcja surowca.

Produkcja miedzi w KGHM
W I półroczu produkcja miedzi była poniżej planu, ale produkcja srebra i złota przekroczyła założenia.
Fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images

W czerwcu grupa KGHM sprzedała 63,6 tys. ton miedzi, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Za wzrost odpowiadały KGHM Polska Miedź oraz Sierra Gorda S.C.M., a spadek odnotowało KGHM International.

Tymczasem sprzedaż srebra wzrosła o 18 proc., sięgając 140,7 tony. Sprzedaż metali szlachetnych (TPM) wzrosła o 36 proc. do 21,8 tys. troz. Z kolei sprzedaż molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów po wzroście o 33 proc.

Z kolei produkcja miedzi wzrosła o 3 proc. w ujęciu rocznym do 59,3 tys. ton.

„Po 6 miesiącach 2026 r. produkcja miedzi kształtowała się 2 proc. poniżej budżetu Grupy KGHM głównie ze względu na niewykonanie planu w KGHM INTERNATIONAL LTD. spowodowane przerobem rudy o niższych niż zakładano parametrach jakościowych. Natomiast plan produkcji srebra i złota został zrealizowany z nadwyżką” – czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 125,5 tony i była wyższa o 13 proc., a produkcja metali szlachetnych spadła do 1,2 tys. troz. Produkcja molibdenu wyniosła natomiast 0,1 mln funtów i była niższa o 80 proc.

Źródło: PAP

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