Wyniki Mety rozczarowują. Prognozy też

Kwartalne wyniki Mety okazały się gorsze od oczekiwań. Prognozy właściciela Facebooka na III kwartał też okazały się niższe od zakładanych przez analityków. Akcje spółki w handlu pozasesyjnym wyraźnie spadły.

Na koniec czerwca Meta zatrudniała 75,4 tys. osób, ale liczba ta ma wyraźnie spaść. Fot. Getty Images

Wyniki Mety za II kwartał okazały się poniżej oczekiwań. Choć spółka odnotowała 60,8 mld dolarów przychodów – powyżej konsensusu zakładającego 60,2 mld dolarów i o 28 proc. więcej r/r – to zysk na akcję wyniósł 6,18 dolara, 14,4 proc. poniżej prognozowanych 7,22 dolara.

Koszty i wydatki sięgnęły 42 mld dolarów po wzroście o 55 proc. Z kolei nakłady inwestycyjne sięgnęły 31,1 mld dolarów,a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – 31,86 mld dolarów.

Meta opublikowała też prognozy przychodów na III kwartał. Zakłada od 61 do 64 mld dolarów, czyli 62,5 mld dolarów w środku przedziału. Tymczasem analitycy spodziewali się 63,15 mld dolarów. Spółka Marka Zuckerberga zawęziła też prognozy wydatków kapitałowych na ten rok do kwoty w przedziale 130–145 mld dolarów. Wcześniej podawała 125-145 mld dolarów.

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Dzienna liczba użytkowników korzystających z co najmniej jednej aplikacji Mety – Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera – wyniosła 3,6 mld.

Tymczasem liczba wyświetleń reklam w tych aplikacjach wzrosła o 14 proc. w ujęciu rocznym, a średnia cena reklamy o 14 proc.

Na koniec czerwca Meta zatrudniała 75,4 tys. osób, o 1 proc. mniej r/r. Liczba ta obejmuje jednak ok. 8 tys. pracowników objętych ogłoszonymi w maju zwolnieniami, z których większość opuści firmę do końca III kwartału.

Po opublikowaniu wyników akcje Mety w handlu pozasesyjnym spadły o 7 proc. z 585,61 dolarów do 542 dolarów za papier.

Źródło: PAP, XYZ