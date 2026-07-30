Wyniki Mety rozczarowują. Prognozy też
Kwartalne wyniki Mety okazały się gorsze od oczekiwań. Prognozy właściciela Facebooka na III kwartał też okazały się niższe od zakładanych przez analityków. Akcje spółki w handlu pozasesyjnym wyraźnie spadły.
Wyniki Mety za II kwartał okazały się poniżej oczekiwań. Choć spółka odnotowała 60,8 mld dolarów przychodów – powyżej konsensusu zakładającego 60,2 mld dolarów i o 28 proc. więcej r/r – to zysk na akcję wyniósł 6,18 dolara, 14,4 proc. poniżej prognozowanych 7,22 dolara.
Koszty i wydatki sięgnęły 42 mld dolarów po wzroście o 55 proc. Z kolei nakłady inwestycyjne sięgnęły 31,1 mld dolarów,a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – 31,86 mld dolarów.
Meta opublikowała też prognozy przychodów na III kwartał. Zakłada od 61 do 64 mld dolarów, czyli 62,5 mld dolarów w środku przedziału. Tymczasem analitycy spodziewali się 63,15 mld dolarów. Spółka Marka Zuckerberga zawęziła też prognozy wydatków kapitałowych na ten rok do kwoty w przedziale 130–145 mld dolarów. Wcześniej podawała 125-145 mld dolarów.
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Dzienna liczba użytkowników korzystających z co najmniej jednej aplikacji Mety – Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera – wyniosła 3,6 mld.
Tymczasem liczba wyświetleń reklam w tych aplikacjach wzrosła o 14 proc. w ujęciu rocznym, a średnia cena reklamy o 14 proc.
Na koniec czerwca Meta zatrudniała 75,4 tys. osób, o 1 proc. mniej r/r. Liczba ta obejmuje jednak ok. 8 tys. pracowników objętych ogłoszonymi w maju zwolnieniami, z których większość opuści firmę do końca III kwartału.
Po opublikowaniu wyników akcje Mety w handlu pozasesyjnym spadły o 7 proc. z 585,61 dolarów do 542 dolarów za papier.
Źródło: PAP, XYZ