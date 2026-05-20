20.05.2026

Wyniki Modivo w I kwartale lekko powyżej oczekiwań. Wyraźnie spadły w ujęciu rocznym

Wyniki grupy Modivo w I kwartale roku obrotowego 2026/2027 były wyższe od rynkowych prognoz. Wyraźnie spadły jednak w ujęciu rocznym.

Spółka szacuje zysk EBITDA w I kw. na 230 mln zł wobec oczekiwanych przez rynek 225,8 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł za to 296 mln zł. Zysk operacyjny (EBIT) szacowany jest z kolei na 22 mln zł wobec 15,1 mln zł oczekiwanych przez rynek.

Wyniki te są jednak wyraźnie niższe niż w I kwartale roku obrotowego 2025/2026. Wtedy spółka miała 377 mln zł zysku EBITDA i 216 mln zł zysku operacyjnego. Skorygowany zysk operacyjny wynosił 278 mln zł.

Z kolei przychody wzrosły o 4 proc. r/r, ale były o ponad 2 proc. niższe od prognoz i wyniosły 2,44 mld zł. Tymczasem marża brutto sięgnęła 51,8 proc., marża EBITDA 9,4 proc., a marża EBIT – 0,9 proc.

Spółka podała też, że w okresie 1–18 maja 2026 r. sprzedaż wzrosła o 22 proc.

Grupa Modivo ma obecnie ponad 1,1 tys. sklepów. W jej skład wchodzą przede wszystkim marki CCC, Eobuwie i Half Price oraz Modivo.

Od marca 2025 r. spółka jest notowana na WIG20. Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała w 2004 r. jako CCC. Do zmiany szyldu na Modivo doszło w lutym 2026 r.

Źródło: PAP, XYZ

