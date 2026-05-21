Wyniki Nvidii imponujące. Pytanie, czy wystarczą, by podtrzymać narrację (ANALIZA)

Wyniki Nvidii za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027 okazały się imponujące i przewyższyły oczekiwania rynku – ocenia Mikołaj Sobierajski, analityk rynku akcji XTB. Jego zdaniem kluczowe pozostaje pytanie, czy będą one wystarczająco silne, aby nadal podtrzymywać narrację o wieloletnim supercyklu AI.

„Nvidia po raz kolejny opublikowała raport, który trudno określić inaczej niż imponujący” – napisał Mikołaj Sobierajski, analityk rynku akcji XTB.

Spółka zakończyła pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027 z przychodami na poziomie 81,6 mld dolarów, co oznacza wzrost o 85 proc. rok do roku oraz o 20 proc. w ujęciu kwartalnym.

„Jeszcze kilka lat temu takie wyniki wydawałyby się całkowicie abstrakcyjne dla producenta półprzewodników. Dziś Nvidia osiąga je, jednocześnie utrzymując dynamikę wzrostu bardziej charakterystyczną dla spółki w fazie agresywnej ekspansji niż dla jednej z największych firm technologicznych świata” – wskazał analityk.

Segment Data Center wygenerował 75,2 mld dolarów przychodów.

Za bardzo silnym wzrostem przychodów wciąż idzie wyjątkowo wysoka rentowność. Marża brutto utrzymała się w pobliżu 75 proc., a zysk operacyjny i netto ponownie osiągnęły rekordowe poziomy.

„To niezwykle ważny sygnał dla rynku. Pokazuje, że Nvidia nie tylko korzysta z rosnącego popytu na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, ale także pozostaje firmą zdolną do skutecznej monetyzacji swojej przewagi technologicznej. Przy tak dużej skali działalności utrzymanie takich marż potwierdza, że konkurencja nadal pozostaje wyraźnie w tyle” – napisał Sobierajski.

Prognozy przedstawione przez Nvidię zakładają przychody w okolicach 91 mld dolarów w kolejnym kwartale. Oznacza to, że spółka nadal widzi bardzo silny popyt na swoje rozwiązania i nie dostrzega wyraźnych oznak schłodzenia inwestycji w infrastrukturę AI.

„Szczególnie interesujące jest to, że prognozy te nie uwzględniają jeszcze pełnego potencjału rynku chińskiego w segmencie Data Center. Innymi słowy, nawet bez znaczącego udziału Chin, spółka rozwija się w tempie, które dla większości rynku pozostaje praktycznie nieosiągalne” – zauważył analityk XTB.

Zwrócił on również uwagę, że wraz ze wzrostem skali działalności rosną oczekiwania inwestorów wobec spółki.

„Przy tak wysokiej wycenie inwestorzy będą niezwykle wrażliwi na każdy sygnał potencjalnego spowolnienia dynamiki wzrostu, presji na marże czy rosnącej konkurencji. Mimo to po tych wynikach trudno nie odnieść wrażenia, że Nvidia pozostaje spółką, która nie tylko korzysta na boomie sztucznej inteligencji, ale w dużej mierze sama wyznacza tempo rozwoju całego rynku AI” – podsumował Mikołaj Sobierajski.

Szczegółowe wyniki Nvidii w I kwartale roku fiskalnego 2027

Skorygowany zysk na akcję (EPS) Nvidii w pierwszym kwartale 2026 roku wyniósł 1,87 dolara. Według danych LSEG analitycy oczekiwali wyniku na poziomie 1,76 dolara na akcję. Również prognozy spółki na drugi kwartał okazały się wyższe od oczekiwań.

Nvidia podała, że jej dochód netto wzrósł w pierwszym kwartale do 42,96 mld dolarów, wobec 18,8 mld dolarów rok wcześniej.

Przychody firmy w tym okresie wyniosły 81,615 mld Udolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się 78,86 mld dolarów, co oznaczałoby wzrost o 79 proc. rok do roku.

Spółka zaraportowała także skorygowaną marżę brutto na poziomie 74,9 proc.

Analitycy szacowali wcześniej, że marża brutto w pierwszym kwartale wyniesie 74,5 proc.

Spółka podała, że jej marża brutto utrzyma się na tym samym poziomie w bieżącym kwartale.

Rada nadzorcza producenta chipów zatwierdziła skup akcji o wartości 80 miliardów dolarów. W sierpniu Nvidia zatwierdziła wykup akcji o wartości 60 mld dolarów. Firma podwyższa również kwartalną dywidendę gotówkową z 1 centa do 25 centów na akcję.

W tym okresie firma Nvidia wygenerowała 48,6 mld dolarów wolnych przepływów pieniężnych, w porównaniu z 34,9 mld dolarów w poprzednim kwartale i 26,1 mld dolarów rok wcześniej.

– Budowa fabryk AI – największa ekspansja infrastruktury w historii ludzkości – przyspiesza w niezwykłym tempie – oświadczył Jensen Huang, prezes Nvidii.

W reakcji na opublikowane wyższe od prognoz wyniki kwartalne akcje Nvidii w handlu pozasesyjnym nieznacznie spadają. Ok. godz. 6.45 czasu polskiego jedna akcja kosztowała 223,39 dolara (-0,93 proc.).

Źródło: PAP, XYZ