Wyniki UPS przebiły oczekiwania analityków. Akcje firmy kurierskiej mocno jednak spadły

Wyniki UPS za pierwszy kwartał 2026 przekroczyły oczekiwania analityków. Okazało się jednak, że podczas handlu przed sesją kurs firmy kurierskiej spadł o ok. 5 proc.

Firma UPS zanotowała 1,07 dolara zysku na akcję, podczas gdy analitycy oczekiwali 1,02 dolara. Do tego przychody wyniosły 21,2 miliarda dolarów, podczas gdy rynek przewidywał je w wysokości 20,99 miliarda dolarów.

„Pierwszy kwartał 2026 był krytycznym okresem przejściowym dla UPS. Musieliśmy w nim bezbłędnie przeprowadzić kilkanaście strategicznych działań. I nam się to udało. Teraz oczekujemy, że wrócimy do wzrostu zysku operacyjnego w drugim kwartale tego roku” – napisała w oświadczeniu szefowa firmy Carol Tomé. Dodała, że mimo dobrego kwartału jest za wcześnie, by podnieść finansową prognozę na 2026.

Mimo dobrych wyników okazało się, że na rynku amerykańskim przychody spadły o 2,3 proc., głównie z powodu zmniejszenia liczby paczek. Firma jest też w trakcie automatyzacji swojej sieci. Dzięki temu tylko w pierwszym kwartale udało jej się zaoszczędzić 600 milionów dolarów. Liczy też, że w całym roku zaoszczędzi dzięki automatyzacji aż 3 miliardy dolarów.