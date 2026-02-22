Wysłannik USA Steve Witkoff: kolejne negocjacje pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą w ciągu trzech tygodni

W ciągu najbliższych trzech tygodni może dojść do kolejnych negocjacji Rosji i Ukrainy – powiedział wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff w Fox News. Zapowiedział, że może dojść do szczytu pomiędzy rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem a ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

W trakcie wywiadu Steve Witkoff powiedział, że Ukraina i Rosja toczą „głupią wojnę” o terytorium, ale „nie chcą ze sobą walczyć”. Dodał jednak, że główna trudność w osiągnięciu pokoju leży „na szczeblu przywódczym” Kijowa i Moskwy.

Powiedział też, że stronom zostały przedstawione „pewne propozycje, które doprowadzą do spotkania delegacji w ciągu najbliższych trzech tygodni, a może nawet do szczytu Zełenskiego z Putinem”.

Wysłannik USA nie wykluczył udziału prezydenta Donalda Trumpa w takim spotkaniu. Powiedział jednak, że amerykański przywódca nie chce uczestniczyć w takiej rozmowie, póki nie ma pewności, że może ona „doprowadzić do końca i uzyskać najlepszy możliwy wynik”.

– Mam więc nadzieję, że w nadchodzących tygodniach usłyszycie dobre wieści – zapowiedział. Stwierdził też, że Władimir Putin zawsze był wobec niego uczciwy.

Ostatnia, druga runda trójstronnych negocjacji – z udziałem delegacji z Rosji, Ukrainy i USA – odbyła się we wtorek i środę w Genewie. Głównym amerykańskim negocjatorem był właśnie Steve Witkoff. Po zakończeniu rozmów prezydent Ukrainy powiedział, że delegacje są bliżej porozumienia wojskowego niż politycznego.

Źródło: PAP, XYZ