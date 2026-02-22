Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.02.2026
NEWSROOM XYZ
22.02.2026 12:26

Wysłannik USA Steve Witkoff: kolejne negocjacje pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą w ciągu trzech tygodni

W ciągu najbliższych trzech tygodni może dojść do kolejnych negocjacji Rosji i Ukrainy – powiedział wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff w Fox News. Zapowiedział, że może dojść do szczytu pomiędzy rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem a ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

W trakcie wywiadu Steve Witkoff powiedział, że Ukraina i Rosja toczą „głupią wojnę” o terytorium, ale „nie chcą ze sobą walczyć”. Dodał jednak, że główna trudność w osiągnięciu pokoju leży „na szczeblu przywódczym” Kijowa i Moskwy.

Powiedział też, że stronom zostały przedstawione „pewne propozycje, które doprowadzą do spotkania delegacji w ciągu najbliższych trzech tygodni, a może nawet do szczytu Zełenskiego z Putinem”.

Przeczytaj też: Trump chce podnieść cła na świat do 15 proc.

Wysłannik USA nie wykluczył udziału prezydenta Donalda Trumpa w takim spotkaniu. Powiedział jednak, że amerykański przywódca nie chce uczestniczyć w takiej rozmowie, póki nie ma pewności, że może ona „doprowadzić do końca i uzyskać najlepszy możliwy wynik”.

– Mam więc nadzieję, że w nadchodzących tygodniach usłyszycie dobre wieści – zapowiedział. Stwierdził też, że Władimir Putin zawsze był wobec niego uczciwy.

Ostatnia, druga runda trójstronnych negocjacji – z udziałem delegacji z Rosji, Ukrainy i USA – odbyła się we wtorek i środę w Genewie. Głównym amerykańskim negocjatorem był właśnie Steve Witkoff. Po zakończeniu rozmów prezydent Ukrainy powiedział, że delegacje są bliżej porozumienia wojskowego niż politycznego.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent Ukrainy: NATO i Rosja pracują nad nowym dokumentem
Na zdjęciu wysłannik administracji Donalda Trumpa Steve Witkoff (po lewej) i Władimir Putin (po prawej)
Steve Witkoff (po lewej) , uważa, że Władimir Putin zawsze był wobec niego uczciwy.
Fot. EPA/KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK / KREMLIN POOL. Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rafał Brzoska: Potrzebujemy taniej energii, AI, robotyzacji i resetu w relacjach UE-USA (WYWIAD)
Europa stoi dziś pod ścianą: droższa energia niż w Azji, brak spójnej strategii dla AI i rosnące zapóźnienie w robotyzacji wobec Chin. Dochodzą napięcia z USA i pytanie, czy bez resetu relacji transatlantyckich Europa utrzyma globalną pozycję. O potrzebie taniej energii, wspólnej polityki AI, deregulacji i roli Polski rozmawiamy w Brukseli z Rafałem Brzoską, założycielem Integer Capital Group/InPost.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Węgry i Słowacja odcięte od rosyjskiej ropy. Co ze stacjami Orlenu w tych krajach?
Uszkodzenie rurociągu Przyjaźń to ogromny problem dla Słowacji i Węgier, które wciąż bazują na rosyjskiej ropie. Działające tam rafinerie zawnioskowały o uruchomienie krajowych rezerw strategicznych, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw paliw. W obu krajach Orlen ma w sumie ponad 200 stacji benzynowych i zaopatruje się w paliwo głównie na lokalnym rynku. Polski koncern nie widzi ryzyka ograniczenia dostaw do swoich placówek.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Metro pod obserwacją? „Incydent spełnia kryteria zorganizowanej operacji”
W miniony weekend grupa osób wtargnęła na teren jednej ze stacji warszawskiego metra i zdewastowała wagony. To tylko incydent z udziałem graficiarzy czy test bezpieczeństwa ważnego środka transportu w stolicy?
21.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Konopie przestały jarać inwestorów giełdowych. Rozporządzenie Donalda Trumpa miało wywołać hossę, a zadziałało odwrotnie
Spółki konopne, które u szczytu covidowej hossy przynosiły inwestorom ponadprzeciętne stopy zwrotu, od kilku lat pozostają w marazmie. Dawny optymizm miało przywrócić rozporządzenie Donalda Trumpa, potencjalnie zmieniające uwarunkowania rynkowe dla firm działających w branży konopnej. Sprawy potoczyły się jednak w zupełnie innym, niespodziewanym kierunku. Sytuacja w sektorze stała się wyjątkowo skomplikowana.
20.02.2026