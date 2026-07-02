Wzrost bezrobocia w Polsce według Eurostatu

Jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu, stopa bezrobocia w maju w Polsce wyniosła 3,1 proc. Dla porównania, w kwietniu było to 3 proc.

Według Eurostatu wzrosła liczba bezrobotnych w maju. Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Zgodnie z raportem, liczba bezrobotnych w Polsce w maju wyniosła 546 tys. wobec 542 tys. w kwietniu.

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie, co w kwietniu. Wyniosła 5,9 proc. W porównaniu do maja 2025 r. oznacza to spadek o 0,1 pkt proc.

Jeśli chodzi o porównanie między majem a kwietniem, bezrobocie wzrosło w łącznie siedmiu krajach. W najgorszym przypadku - Szwecji - z 8,5 do 8,8 proc.

Przypomnijmy, jak wynika z danych MRiPS, szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. To spadek w porównaniu z kwietniem. Eurostat stosuje inną metodologię.