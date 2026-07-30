Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.07.2026
NEWSROOM XYZ
30.07.2026 16:43

XTB wchodzi do kolejnego kraju, ale rezygnuje z Brazylii

XTB ubiega się o licencję na oferowanie instrumentów CFD w Indonezji. Firma zrezygnowała z wejścia na rynek brazylijski. Jednocześnie przygotowuje się do wejścia na rynek opcji, wprowadzenia możliwości zakupu kryptowalut spot oraz nowych rachunków emerytalnych.

Na zdjęciu smartfon z otwartą aplikacją XTB
XTB to jeden z większych domów maklerskich w Polsce, oferujący akcje, ETF-y czy kryptowaluty. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jest to kwestia tego tygodnia albo następnego, powinniśmy już otrzymać licencję na możliwość oferowania instrumentów CFD w Indonezji – powiedział prezes XTB Omar Arnaout podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Dodał, że XTB widzi wzmożone zainteresowanie ze strony nowych klientów z Indonezji. Nastroje na rynku zmieniły się w ostatnim czasie i firma z optymizmem podchodzi do dalszej ekspansji.

– Gdy otrzymamy licencję na oferowanie instrumentów CFD, to może to być dla nas bardzo dobry rynek. Przynajmniej na chwilę obecną wygląda to dużo bardziej optymistycznie niż jeszcze kilka miesięcy temu – dodał Omar Arnaout.

Prezes XTB poinformował również o rezygnacji z planów ekspansji na rynek brazylijski.

Firma przygotowuje się do rozszerzenia oferty o opcje na polskim rynku, choć termin ich wdrożenia nie został jeszcze określony. Jak podkreślił prezes Omar Arnaout, spółka jest już gotowa do uruchomienia tego produktu od strony technologicznej. Podobnie wygląda sytuacja z planami inwestycyjnymi 2.0, które zostały już wprowadzone na wybranych rynkach.

XTB rozwija ofertę kryptowalut spot i rachunków emerytalnych na kolejnych rynkach. Po uruchomieniu handlu kryptowalutami spot w Chile spółka planuje wprowadzić ten produkt w Hiszpanii w III kwartale 2026 r. Następnie rozszerzyć go na kolejne kraje w oparciu o licencję cypryjską do czasu wdrożenia regulacji MiCA w Polsce.

– W momencie, w którym MiCA zostanie zaimplementowana już w Polsce, to będziemy chcieli zaoferować kryptowaluty z poziomu polskiego – zaznaczył prezes.

Równolegle firma pracuje nad nowymi rozwiązaniami emerytalnymi, które mają trafić na Węgry w najbliższych tygodniach, do Niemiec od 1 stycznia 2027 r. oraz na polski rynek w formie rachunków OKI.

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