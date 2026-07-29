Rekordowy wynik XTB w pierwszym półroczu

Grupa XTB wypracowała w pierwszym półroczu 2026 r. ponad 1 mld zł szacunkowego skonsolidowanego zysku netto. Zyskała także ponad 703 tys. nowych klientów. To prawie dwa razy tyle, co w pierwszym półroczu 2025 r.

Grupa XTB wypracowała w pierwszym półroczu 2026 r. ponad 1 mld zł szacunkowego skonsolidowanego zysku netto. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

XTB miało w pierwszej połowie roku blisko 2,09 mld zł przychodów operacyjnych. To wzrost o 79,7 proc. rok do roku. Przełożyło się to na blisko 1,03 mld zł szacunkowego skonsolidowanego zysku netto. To z kolei wzrost o 150,5 proc. w ujęciu rocznym.

Liczba aktywnych klientów XTB wzrosła o 74,5 proc. w pierwszej połowie 2026 r. do 1,49 mln. Wartość aktywów zgromadzonych przez klientów firmy na koniec pierwszego półrocza wyniosła 50,3 mld zł. Największy udział w nich miały akcje (ponad 23,3 mld zł) oraz ETF-y (ponad 20 mld zł).

W Polsce dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się także rachunki emerytalne. Do tej pory klienci otworzyli w XTB ponad 190 tys. rachunków IKE oraz przeszło 52 tys. rachunków IKZE.

Zdaniem spółki na pozyskanie rekordowej liczby nowych klientów przełożyły się „szeroko zakrojone działania marketingowe, kampanie edukacyjne oraz konsekwentne rozwijanie oferty". Dobre wyniki finansowe to efekt tej strategii w połączeniu z podwyższoną zmiennością na rynkach finansowych – wskazuje XTB.

– Przekroczenie poziomu 1 mld zł zysku netto to dla całego XTB historyczny moment. Ale nie traktujemy go jako zwieńczenia naszych ambicji. To rezultat konsekwentnej realizacji strategii, której fundamentami są dotarcie do masowego klienta, rozwój oferty produktowej oraz budowa globalnej marki inwestycyjnej. Zaledwie dwa lata temu świętowaliśmy przekroczenie miliona klientów. Dziś jest ich już blisko trzy razy więcej. Ta skala pokazuje, jak duży potencjał nadal stoi przed XTB – skomentował prezes zarządu XTB Omar Arnaout.

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XTB chce mieć w tym roku milion nowych klientów. Liczy też na OKI

– Jesteśmy polską firmą i tutaj tworzymy naszą technologię. Wierzę, że dzięki naszym talentom możemy wyznaczać standardy europejskiego rynku inwestycyjnego i konsekwentnie budować jedną z najważniejszych globalnych marek finansowych – wskazał także Omar Arnaout.

Łącznie w 2026 r. XTB chce 1 mln nowych klientów. Firma przewiduje także, że popularnością w Polsce będą cieszyły się Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI), które mają być dostępne od 2027 r.

– Uważam, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od naszego sufitu. Aktualne dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pokazują, że 80 proc. nowych inwestorów w Polsce wybiera XTB. Jestem przekonany, że będziemy również pierwszym wyborem Polaków w przypadku rachunków OKI. Spodziewamy się, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania tego produktu możemy przekroczyć nawet 1 mln kont tego typu – podał prezes zarządu XTB.

Jeśli chodzi o prace nad nowymi produktami, XTB kontynuuje m.in. prace nad udostępnieniem obrotu kryptowalutami na rynku spot. Produkt jest obecnie dostępny na Cyprze. W trzecim kwartale 2026 r. planowane jest jego wprowadzenie na kolejnych rynkach. W pierwszej kolejności rozwiązanie ma zostać udostępnione w regionie Ameryki Łacińskiej, a następnie na wybranych rynkach europejskich, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych. Spółka pozostaje również zainteresowana uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia i wprowadzeniem tej usługi w Polsce, jeżeli pozwolą na to obowiązujące regulacje.

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