XTPL rozpoczyna proces budowania księgi popytu, ma klienta z Doliny Krzemowej. Kurs mocno w górę

XTPL rozpoczyna proces budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej na nie więcej niż 300 tys. akcji serii Y – podała spółka w komunikacie. Wcześniej rano XTPL poinformowało o pierwszej sprzedaży systemu ODRA do klienta z Doliny Krzemowej. Kurs akcji XTPL notuje we wtorek wzrost o ponad 6 proc.

Oferta w procesie budowy księgi popytu prowadzona jest na podstawie i na warunkach określonych w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 9 marca 2026 r.

9 marca spółka podała, że jej akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego przez emisję do 300 tys. akcji serii Y, z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii Y zostanie ustalona przez zarząd.

Jak wówczas zapowiadano, oferta akcji zostanie skierowana do wybranych przez zarząd inwestorów kwalifikowanych, nie więcej niż dziewięć osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani lub do inwestorów, którzy obejmą akcje serii Y o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora.

Z uchwały wynika, że umowy objęcia akcji serii Y zawierane będą przez spółkę do 26 marca 2026 r.

We wtorek na GPW spółka wchodząca w skład indeksu sWIG80 odnotowała wzrost rzędu ponad 6 proc. na samym początku notowań.

XTPL dostarczy system ODRA do odbiorcy przemysłowego z siedzibą w Dolinie Krzemowej

Przed ich rozpoczęciem XTPL poinformowało o pierwszej sprzedaży systemu ODRA do klienta przemysłowego obsługującego obszar półprzewodnikowy w sektorach obronnym i AI w USA.

Jak wskazano w komunikacie, zamówienie oznacza dla XTPL rozpoczęcie komercjalizacji nowej linii biznesowej.

Klient „specjalizuje się w zaawansowanym pakowaniu półprzewodników, świadcząc usługi dla klientów z sektora technologicznego i obronnego, w tym wiodących spółek z indeksów S&P500 i Nasdaq 100 oraz globalnych grup zbrojeniowych".

„Zamówienie oznacza dla XTPL rozpoczęcie komercjalizacji nowej linii biznesowej o znacząco wyższym potencjale skalowania i generowania przychodów względem urządzeń DPS. W ocenie zarządu systemy ODRA będą jednym z głównych kontrybutorów, obok modułów UPD, do realizacji celu strategicznego w postaci osiągnięcia 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w 2028 r.” – czytamy.

Jak wskazano, klient sygnalizuje zainteresowanie zakupem kolejnych jednostek po zakończeniu instalacji i walidacji pierwszego systemu. Wartość zamówienia wynosi ok. 400–500 tys. dolarów, a dostawa planowana jest w drugiej połowie 2026 r.

– Uzyskujemy rynkową walidację naszej nowej linii biznesowej i znacząco wzmacniamy potencjał przychodów w bieżącym roku oraz w horyzoncie strategii. Wartość zamówienia na poziomie ok. 0,4–0,5 mln dolarów za pojedynczą jednostkę ODRA oznacza ponad dwukrotnie wyższą cenę względem demonstratorów naszej technologii w postaci urządzeń DPS – powiedział Filip Granek, prezes XTPL.

Podał, że przeznaczeniem systemu ODRA nie są już prace B+R, tylko małoskalowa produkcja przemysłowa o charakterze HMLV, która generuje zainteresowanie przede wszystkim ze strony klientów korporacyjnych i sektora obronnego.

– Ten profil odbiorców, w połączeniu z wielkością rynku advanced packaging, sprawiają, że nasza nowa linia biznesowa ma potencjał do wielokrotnych zamówień od pojedynczych klientów. Nasz odbiorca z Doliny Krzemowej już sygnalizuje zainteresowanie kolejnymi systemami ODRA, a my prowadzimy równoległe rozmowy z wieloma potencjalnymi kontrahentami z Ameryki Płn., Europy i Azji – powiedział prezes.

XTPL komercjalizuje cztery linie biznesowe: moduły UPD (głowice drukujące) do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (demonstrator technologii do B+R), systemy ODRA do małoskalowej produkcji przemysłowej o charakterze HMLV oraz High Performance Materials (nanotusze zużywane przez UPD, DPS i ODRA).

