„Zachęcające postępy" w rozmowach pokojowych USA i Iranu

Podczas pierwszej sesji rozmów delegacji USA i Iranu nad końcowym porozumieniem pokojowym osiągnięto „zachęcający postęp” – oznajmiły we wspólnym oświadczeniu władze Kataru i Pakistanu, pełniących rolę mediatorów. Rezultatem jest m.in. powołanie „komórki dekonfliktowej” ds. Libanu.

W komunikacie wydanym po zakończeniu sesji trwającej kilkanaście godzin w Buergenstock nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii mediatorzy ocenili, że rozmowy toczyły się „w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze” i że „osiągnięto zachęcający postęp, w tym utworzono mechanizm dalszych rozmów technicznych”.

Wśród konkretnych ustaleń szczytu było powołanie trzech specjalistycznych zespołów: Komitetu Wysokiego Szczebla (High Level Committee), który zapewni „polityczny nadzór nad mediacją”, grup roboczych ds. kwestii nuklearnych, sankcji oraz monitorowania i rozstrzygania sporów, które mają „zapewnić skuteczne wdrożenie” porozumienia oraz komórki dekonfliktowej (de-confliction cell) z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów, której zadaniem jest „zapewnienie przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie”.

„Działania mediatorów pochwalił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, twierdząc, że ich starania przyniosły znaczący postęp w zakończeniu wojny w Libanie a także wspomniał o uwolnieniu części zamrożonych aktywów irańskich. (Sankcje na) eksport ropy naftowej i produktów petrochemicznych zostały zawieszone, blokada zniesiona, część zamrożonych aktywów uwolniona, a Iranowi uruchomiono szeroko zakrojony plan odbudowy i rozwoju” – napisał na platformie X minister.

Strona amerykańska nie potwierdziła informacji o odmrożeniu zablokowanych środków. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance zaprzeczał, by Iran otrzymał jakiekolwiek pieniądze. Według Vance'a szacunki dotyczące ilości tych pieniędzy wahają się między 100–200 mld dol.

Amerykański urzędnik zaangażowany w negocjacje poinformował dziennikarzy, że wśród poruszonych w niedzielę tematów były m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormuz, mechanizmy egzekwowania zawieszenia broni w Libanie oraz „wszystkie elementy porozumienia nuklearnego”.

– Zamierzamy kontynuować pracę nad każdym z tych zagadnień i wykorzystać dzisiejszą pracę jako punkt wyjścia do dalszych rozmów technicznych – powiedział urzędnik.

Według mediatorów, Komitet Wysokiego Szczebla uzgodnił „mapę drogową” w kierunku porozumienia końcowego w terminie 60 dni przewidzianym we wstępnej umowie (memorandum of understanding, MOU). Rozmowy techniczne mają być kontynuowane przez resztę tygodnia w Buergenstock.

Strony utworzyły też linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormuz – „w celu unikania incydentów i nieporozumień oraz zapewnienia bezpiecznego przepływu statków handlowych”.

W niedzielę w rozmowie z głównym korespondentem zagranicznym stacji Fox News Treyem Yingstem, Donald Trump oświadczył, że ostrzegł bezpośrednio irańskie kierownictwo przed zamknięciem cieśniny. Zagroził że „rozwali ich kraj w cholerę”. – Zamknijcie ją, a nie będziecie mieli kraju. Nie wrócicie nawet do swojego j... kraju – powiedział prezydent USA.

Amerykańskiej delegacji w Szwajcarii przewodzi wiceprezydent J.D. Vance, a towarzyszą mu specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner. Iran jest reprezentowany przez przewodniczącego parlamentu Mohammada Galibafa oraz szefa MSZ Abbasa Aragcziego. Negocjacjom pośredniczą dyplomaci z Pakistanu i Kataru.

Źródło: PAP, XYZ

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