Zadłużenie sektora turystycznego spada. „Widać wyraźną poprawę"

W listopadzie zadłużenie branży turystycznej spadło o 7 proc. r/r – wynika z raportu BIG InfoMonitor. Sektor wchodzi w kluczowy okres ferii „z wyraźnie lepszą kondycją finansową niż jeszcze kilka lat temu”.

842,4 mln zł – tyle wyniosło zadłużenie branży hotelarskiej w listopadzie 2025 r. To o 7 proc. mniej r/r, gdy zadłużenie sięgało 905 mln zł.

„Trwający sezon ferii zimowych to tradycyjnie czas zwiększonego ruchu w ośrodkach turystycznych i narciarskich. Dla wielu firm jest to kluczowy moment w roku, decydujący o wynikach finansowych i płynności. Aktualne dane pokazują, że branża wchodzi w ten intensywny okres z wyraźnie lepszą kondycją finansową niż jeszcze kilka lat temu, choć proces odbudowy nie był pozbawiony wyzwań” – wskazali autorzy raportu.

Odsetek firm mających trudności z terminowym spłacaniem zobowiązań wynosi jednak ok. 8 proc., przy średniej 5 proc. dla całej gospodarki. W województwie śląskim 77 firm było zadłużonych na łączną kwotę 92,5 mln zł, a w dolnośląskim 135 firm miało zobowiązania na łączną kwotę 84 mln zł. Z kolei w Małopolsce było to 37 mln zł podzielonych między 93 firmy, a na Podkarpaciu – 19 mln zł rozłożonych na 45 firm.

„Choć odsetek firm z zaległościami na Podkarpaciu pozostaje relatywnie wysoki – 9,9 proc. – to w porównaniu z wcześniejszymi latami widać wyraźną poprawę. Dane te pokazują, że nawet w regionach dotkniętych wyzwaniami finansowymi branża turystyczna konsekwentnie odbudowuje stabilność, przygotowując się na wzmożony ruch w trakcie ferii zimowych” – stwierdzają analitycy.

Wśród biur podróży i pośredników łączne zadłużenie sięga 71,7 mln zł, a liczba podmiotów z zaległościami – 801. To również oznacza spadek względem 2024 r., gdy liczba biur z przeterminowanymi zobowiązaniami wzrosła do 900. W 2024 r. wartość długu wynosiła 74,3 mln zł.

Sytuacja finansowa Polaków kluczowa dla branży

Z danych wynika jednak także, że co trzeci Polak w tegorocznym sezonie zimowym planuje budować poduszkę finansową. 30 proc. ankietowanych planuje wyjazd, a 26 proc. nie ma jeszcze planów na zimę. Co piąty respondent chce oszczędzić więcej niż w 2025 r., a 23 proc. planuje to zrobić, ograniczając codzienne wydatki.

„Wśród osób, które już zdecydowały się na oszczędzanie, odsetek planujących zwiększenie rezerw wynosi od 27 do 29 proc. W efekcie dla wielu gospodarstw domowych decyzje dotyczące zimowych wyjazdów stają się realnym wyzwaniem. Ferie i krótkie wypady turystyczne coraz częściej postrzegane są jako element, z którego można zrezygnować, by budować finansową poduszkę bezpieczeństwa” – czytamy.

42 proc. respondentów przewiduje, że w 2026 r. ich sytuacja materialna nie ulegnie zmianie ani na gorsze, ani na lepsze. Główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski ocenia, że takie perspektywy sprawiają, iż Polacy planują urlopy z większą ostrożnością, a dla większości priorytetem pozostaje budowa bezpieczeństwa finansowego.

Źródło: PAP