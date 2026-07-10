Zadłużenie stacji kontroli pojazdów rośnie mimo podwyżki opłat za badanie techniczne

Opłaty za badanie techniczne na stacjach kontroli pojazdów w 2025 r. poszły w górę. Ale zadłużenie stacji i tak wzrosło – wynika z raportu BIG InfoMonitor.

Opłaty za badanie techniczne na stacjach kontroli pojazdów w 2025 r. poszły w górę. Ale zadłużenie stacji w ciągu ostatniego roku i tak wzrosło. Fot. PAP/Marcin Bielecki

We wrześniu ubiegłego roku opłata za obowiązkowy przegląd techniczny na stacjach kontroli pojazdów (SKP) wzrosła z 98 do 149 zł. Była to pierwsza podwyżka od 2004 r. Ale pomimo waloryzacji zadłużenie branży się nie zmniejszyło. Z danych BIG InfoMonitor i BIK wynika, że w ciągu 12 miesięcy zaległe zadłużenie sektora wzrosło o blisko 2 mln zł, czyli o 2,2 proc. rok do roku – z ponad 88 mln zł do 90,3 mln zł.

Krótko po podwyżce opłat wydawało się, że branża odzyskuje równowagę. Dane BIG InfoMonitor i BIK w styczniu 2026 r. wskazywały, że przeterminowane zadłużenie branży spadło o ponad 3 mln zł (o 3,4 proc. w ujęciu rocznym).

– Koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy, mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności. Najnowsze wskaźniki pokazują odwrócenie pozytywnego trendu. Z problemami finansowymi boryka się obecnie 3 proc. stacji kontroli w całym kraju – komentuje główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski.

Unijne przepisy wymuszą na stacjach kontroli pojazdów spore wydatki

Prezeska Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska wskazuje, że podczas gdy przez 21 lat opłaty za badania techniczne stały w miejscu, koszty prowadzenia działalności sukcesywnie rosły.

– Sytuacja ekonomiczna poszczególnych stacji jest dziś bardzo zróżnicowana i zależy przede wszystkim od skali działalności, liczby wykonywanych badań oraz lokalnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw – wskazuje Jolanta Źródłowska.

Ale prawdziwym testem dla stabilności mają być nadchodzące zmiany w przepisach unijnych. Nowe dyrektywy mają zaostrzyć procedury weryfikacji stanu technicznego pojazdów. Właściciele stacji będą musieli więc zmodernizować swoje zakłady.

– Obecnie nie istnieją przepisy nakładające na stacje kontroli pojazdów obowiązku zakupu nowych lub dodatkowych urządzeń diagnostycznych. Stacje kontroli pojazdów realizują przede wszystkim odtworzenie i modernizację posiadanego wyposażenia, które po wielu latach eksploatacji wymaga wymiany lub unowocześnienia. Nie można również zakładać, że nakłady inwestycyjne zostaną przerzucone na klientów, ponieważ opłata za badanie techniczne pojazdu nie jest ustalana przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Jej wysokość jest sztywno określona w rozporządzeniu ministra infrastruktury – mówi Jolanta Źródłowska.

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