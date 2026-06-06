Zamieszanie wokół reprezentacji Iranu przed mundialem w USA. Piłkarze dostali wizy, część sztabu nie

Irańscy piłkarze dostali już wizy na mundial. Wciąż nie mają ich za to działacze i członkowie sztabu szkoleniowego – podaje irańska telewizja państwowa. Tymczasem do rozpoczęcia mundialu zostało pięć dni.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej rozpoczną się 11 czerwca. O tytuł najlepszej drużyny narodowej powalczą piłkarze 48 krajów na stadionach w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Irańscy piłkarze – którzy zakwalifikowali się na turniej na niemal rok przed wybuchem wojny – zamieszkają w Meksyku, ale mecze mają rozgrywać w USA. Tymczasem według irańskiej telewizji państwowej, mimo że zawodnicy otrzymali już wizy, to 14 działaczy i członków sztabu dalej czeka na swoje dokumenty. Są wśród nich sekretarz generalny Hedayat Mombeini i wiceprezes federacji Mehdi Mohammad Nabi. Na razie nie jest jasne, czy wizę otrzymał prezes federacji Mehdi Taj.

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Decyzja ta „faktycznie pozbawiła irańską reprezentację możliwości równych szans i rywalizacji wolnej od dyskryminacji” – skarżą się Irańczycy w cytowanym przez agencję AP oświadczeniu.

Federacja oskarża Stany Zjednoczone o „mściwe zachowanie” w postaci odmowy wydania wiz „kluczowym członkom kadry kierowniczej i administracyjnej” drużyny. Zapowiedziała też kontynuowanie sprawy przed FIFA.

Już wcześniej Irańczycy z powodu problemów wizowych przenieśli swoją bazę treningową z Tucson w Arizonie do Tijuany, na granicy Meksyku z Kalifornią.

Sytuacja Iranu jest bezprecedensowa w historii mistrzostw świata. Po raz pierwszy jeden z krajów uczestniczących w turnieju jest w stanie wojny z państwem-gospodarzem imprezy.

Iran zagra w grupie G z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem.