Zapadł prawomocny wyrok w sprawie lekarzy ojca Zbigniewa Ziobry

Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy, oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy, oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wobec czwartego lekarza wyrok uchylił i umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu. Fot. PAP/Art Service

Wobec czwartego lekarza wyrok uchylił oraz umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu.

Czwartkowy wyrok jest prawomocny.

Uniewinnienia domagali się zarówno obrońcy lekarzy, jak i prokuratura, która w toku postępowania dowodowego zmieniła pierwotne zdanie i ostatecznie oceniła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy.

Pełnomocnik wdowy po zmarłym domagał się uchylenia wyroku uniewinniającego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przed sąd pierwszej instancji. Argumentował, że biegli wydający opinię na tamtym etapie byli nieobiektywni, a sąd nie zachował bezstronności.

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Jest prawomocny wyrok w sprawie toczącej się od dwóch dekad

Sprawa lekarzy Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Mężczyzna był leczony od czerwca 2006 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł w lipcu tego samego roku. Rodzina zmarłego uważała, że do zgonu doszło z winy lekarzy. W 2017 r. sąd rejonowy uniewinnił medyków. Apelację od tej decyzji złożyli oskarżyciele.

Źródło: PAP