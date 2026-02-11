Wyniki BNP Paribas lepsze od spodziewanych. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy

Zysk netto grupy BNP Paribas BP sięgnął w IV kw. 2025 r. 887 mln zł – podał bank. To o 15 proc. więcej, niż prognozował rynek. Zarząd BNP przekazał, że zarekomenduje wypłatę dywidendy.

W IV kw. 2025 r. bank odnotował zysk netto sięgający 887 mln zł. Rok wcześniej było to 509 mln zł. Ostateczny odczyt jest lepszy o 15 proc. od konsensusu – rynek spodziewał się wyniku na poziomie 768 mln zł. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 18,7 proc.

W całym 2025 r. zysk netto BNP Paribas to 3,06 mld zł wobec 2,32 mld zł w 2024 r. Bank chwali się, że to efekt wzrostu przychodów, kontroli kosztów i niższego wpływu ryzyka prawnego franka szwajcarskiego.

Wynik odsetkowy spadł w ostatnim kwartale 2025 r. o niemal 5 proc. r/r do 1,47 mld zł, jednak wciąż był wyższy o 0,6 proc. od konsensusu. Tak samo ukształtował się wynik z prowizji – mimo spadku o niemal 4 proc. r/r był o ok. 4 proc. wyższy od prognoz, sięgając 317 mln zł. Łącznie w 2025 r. wynik odsetkowy wyniósł 5,89 mld zł (+2,6 proc. r/r), a prowizyjny – 1,26 mld zł (+0,8 proc. r/r).

Wartość kredytów na koniec roku sięgnęła 93,6 mld zł, o 6 proc. więcej r/r. Wzrosła zarówno liczba klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. BNP szacuje swój udział w rynku w obszarze kredytów na 5,6 proc.

Spadła za to o prawie 11 proc. do 2,7 mln baza klientów. Bank tłumaczy, że to efekt przeglądu bazy klientów indywidualnych.

Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy

W 2025 r. zysk na jedną akcję wyniósł 20,60 zł.

Po publikacji wyników zarząd BNP Paribas przekazał, że zawnioskuje do walnego zgromadzenia o przeznaczenie na wypłatę dywidendy około 50 proc. jednostkowego zysku netto za 2025 r.

„Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju” – zapewniają członkowie zarządu. Przekazali też, że bank spełnia wymogi umożliwiające wypłatę do 75 proc. zysku za 2025 r. Nie otrzymał jednak jeszcze od Komisji Nadzoru Finansowego indywidualnego zalecenia dywidendowego.

Za 2024 r., przy zysku netto 2,32 mld zł, bank wypłacił dywidendę w wysokości 1,16 mld zł. Oznaczało to 7,86 zł na akcję.