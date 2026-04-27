Zarząd KGHM wnioskuje o wypłatę dywidendy. Większość zysku trafi na kapitał zapasowy

Zarząd KGHM Polska Miedź zawnioskował o podjęcie uchwały ws. podziału zysku za 2025 r. Zdecydowana większość zysku ma trafić na kapitał zapasowy spółki.

Z zysku za 2025 r. w wysokości 1,95 mld zł zarząd KGHM zaproponował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazanie na kapitał zapasowy 1,65 mld zł.

Na dywidendę ma trafić 300 mln zł, co przekłada się na 1,5 zł na akcję. Zarząd wnosi, aby dniem dywidendy był 25 czerwca, a terminem jej wypłaty – 9 lipca.

Członkowie zarządu zapewniają, że wniosek jest zgodny z polityką dywidendową spółki.

„Zarząd spółki wziął pod uwagę przede wszystkim bieżącą sytuację finansową oraz ocenę potrzeb finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w kontekście realizacji krótko- i długoterminowych planów inwestycyjnych” – czytamy w komunikacie.

Za poprzedni rok spółka nie wypłaciła dywidendy. Cały zysk netto za 2024 r. – prawie 2,8 mld zł – trafiło na kapitał zapasowy.

KGHM Polska Miedź jest 2. producentem srebra na świecie i znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów miedzi. Ma własne kopalnie w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce 31,79 proc. udziałów.