26.03.2026

Zarząd XTB rekomenduje wypłatę dywidendy. Będzie niższa niż poprzednio

W czwartek zarząd XTB podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 4,07 zł na akcję za 2025 r. To o 25 proc. mniej niż za 2024 r.

Zarząd XTB zaproponował, by na dywidendę przeznaczyć 478,5 mln zł, a resztę zysku, czyli 160,4 mln zł, przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

W ten sposób na akcję przypada 4,07 zł, o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Za 2024 r. XTB wypłaciło bowiem 640,7 mln zł dywidendy, czyli 5,45 zł na akcję.

W 2025 r. XTB miało rekordowe przychody – wzrosły o 14 proc. do 2,15 mld zł – przy jednoczesnym spadku zysku netto. Ten sięgnął 644,2 mln zł wobec 856,9 mln zł w 2024 r.

Źródło: PAP, XYZ

Wyniki XTB w 2025 r. Rekordowe przychody, spadek zysków
Na zdjęciu smartfon z otwartą aplikacją XTB
Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
