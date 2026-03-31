ZBP: w sądach jest ponad 21 tys. spraw dot. sankcji kredytu darmowego

Pod koniec 2025 r. w sądach było ponad 21 tys. spraw w toku dotyczących sankcji kredytu darmowego, a zakończyło się ok. 3,4 tys. takich spraw – poinformowała wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Jak podała, ok. 85–90 proc. spraw sądowych kończy się wygraną sektora bankowego.

Pod koniec 2024 r. spraw w toku było 13,5 tys.

– Liczba reklamacji dochodzi do 100 tys., szybciej przybywa reklamacji niż pozwów. Reklamacje, które trafiają do sektora bankowego, są inspirowane w dużej mierze przez kancelarie, stąd też spodziewamy się, że znacząca część tych reklamacji będzie przekierowywana do postępowań sądowych, a więc należy się spodziewać, że w kolejnych okresach ta liczba będzie wzrastać – powiedziała Wachnicka.

Wiceprezeska zwróciła uwagę na nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Jej zdaniem wejście w życie ustawy w takim kształcie oznaczać będzie wzrost pozwów dotyczących spraw SKD.

– Sankcja kredytu darmowego w drugiej wersji projektu ustawy to tak naprawdę więcej niż utrzymanie status quo z obecnej ustawy, to sankcja, która generuje nowe problemy i otwiera bardzo szeroko pole do nowych pozwów – wyraziła opinię Wachnicka.

– Więc jeżeli teraz tych pozwów jest w sumie 25 tys., to spodziewamy się, że nowych sankcji będzie znacząco więcej. Nowa sankcja w porównaniu z obecnie obowiązującą znacznie rozszerza zakres stosowania – dodała.

Tekst drugiej wersji projektu ustawy został przedstawiony przez UOKiK na początku marca.

Źródło: PAP