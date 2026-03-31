31.03.2026

ZBP: w sądach jest ponad 21 tys. spraw dot. sankcji kredytu darmowego

Pod koniec 2025 r. w sądach było ponad 21 tys. spraw w toku dotyczących sankcji kredytu darmowego, a zakończyło się ok. 3,4 tys. takich spraw – poinformowała wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Jak podała, ok. 85–90 proc. spraw sądowych kończy się wygraną sektora bankowego.

Pod koniec 2024 r. spraw w toku było 13,5 tys.

– Liczba reklamacji dochodzi do 100 tys., szybciej przybywa reklamacji niż pozwów. Reklamacje, które trafiają do sektora bankowego, są inspirowane w dużej mierze przez kancelarie, stąd też spodziewamy się, że znacząca część tych reklamacji będzie przekierowywana do postępowań sądowych, a więc należy się spodziewać, że w kolejnych okresach ta liczba będzie wzrastać – powiedziała Wachnicka.

Wiceprezeska zwróciła uwagę na nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Jej zdaniem wejście w życie ustawy w takim kształcie oznaczać będzie wzrost pozwów dotyczących spraw SKD.

– Sankcja kredytu darmowego w drugiej wersji projektu ustawy to tak naprawdę więcej niż utrzymanie status quo z obecnej ustawy, to sankcja, która generuje nowe problemy i otwiera bardzo szeroko pole do nowych pozwów – wyraziła opinię Wachnicka.

– Więc jeżeli teraz tych pozwów jest w sumie 25 tys., to spodziewamy się, że nowych sankcji będzie znacząco więcej. Nowa sankcja w porównaniu z obecnie obowiązującą znacznie rozszerza zakres stosowania – dodała.

Tekst drugiej wersji projektu ustawy został przedstawiony przez UOKiK na początku marca.

Czytaj także:

Źródło: PAP

Wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka
Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI podbija biznes chociaż nie rozumiemy, jak działa. „To nie jest zabawka”
Zmiana przyspiesza, a zasoby pozostają ograniczone. Firmy stoją teraz u progu ogromnych przemian, w tym wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy będą w stanie się zmienić i przetrwać? To jedno z głównych pytań, na które odpowiedzi szukano podczas Dell Executive Business Lounge.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026