Zełenski i Putin ogłaszają rozejm na czas prawosławnej Wielkanocy

Wołodymyr Zełenski potwierdził słowa Władimira Putina o zawieszeniu broni na czas prawosławnej Wielkanocy. Będzie obowiązywał od 11 kwietnia po południu do końca 12 kwietnia.

„Zaproponowaliśmy zawieszenie broni w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych i będziemy działać zgodnie z tym” – napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. „Ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy” – dodał.

Rozejm ogłosił Władimir Putin w czwartek wieczorem. Kreml dodał, że zakłada, że Zełenski zaakceptuje tę propozycję. Samo krótkie zawieszenie broni wcześniej proponowała Ukraina, ale nie za "cenę godności i niepodległości".

Rosyjski niezależny portal Meduza przypominał, że podobne zawieszenie broni ogłosiła Rosja rok temu. Obie strony oskarżały się o naruszenia rozejmu, jednak liczba działań bojowych znacząco spadła.