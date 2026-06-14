Zełenski na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma pojawić się w Gdańsku na Ukraine Recovery Conference 2026 zaplanowanej na 25–26 czerwca. W tle przygotowań do wydarzenia napięcia wokół ocen historycznych Polski i Ukrainy oraz decyzji politycznych obu stron.

Zełenski planuje przyjazd na Ukraine Recovery Conference w Gdańsku

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) odbędzie się 25–26 czerwca 2026 roku w Gdańsku. Wydarzenie ma zgromadzić przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych, biznesu i organizacji społecznych, a jego celem jest wsparcie odbudowy Ukrainy oraz przyciągnięcie inwestycji do jej gospodarki.

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Jak przekazał w rozmowie z PAP ukraiński deputowany Mykyta Poturajew z prezydenckiej partii Sługa Narodu, „plany są takie, że Zełenski ma tam być”. Polityk dodał, że w Kijowie trwają przygotowania do udziału w wydarzeniu, choć – jak zaznaczył – nie może wypowiadać się w imieniu prezydenta.

Poturajew podkreślił, że mimo napięć historycznych między Polską a Ukrainą, Kijów nie dąży do eskalacji konfliktu. „Na wojnę z Polską nikt się nie wybiera” – powiedział, odnosząc się do sporów dotyczących oceny działalności UPA i OUN.

Ukraiński deputowany odniósł się również do różnic w interpretacji historii, wskazując na kontrowersje wokół oceny Ukraińskiej Powstańczej Armii. W jego opinii nie można przedstawiać wszystkich jej członków jako zbrodniarzy, co zestawił z polską narracją dotyczącą Armii Krajowej.

W wypowiedzi dla PAP Poturajew przypomniał także wcześniejsze spory historyczne, w tym nadanie przez byłego prezydenta Wiktora Juszczenkę tytułów Bohaterów Ukrainy Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi. Jak ocenił, „ta dyskusja już dawno poszła w nieodpowiednią stronę”.

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W tle pozostają także decyzje Wołodymyra Zełenskiego, który pod koniec maja nadał jednostce ukraińskich sił specjalnych nazwę „Bohaterów UPA”. W Polsce wywołało to krytykę, a część środowisk politycznych domagała się reakcji władz, w tym w sprawie orderów przyznanych ukraińskiemu prezydentowi.

Gdańsk: 5 tysięcy uczestników i biznes w centrum konferencji

Według wiceministry aktywów państwowych Elizy Zeidler w URC 2026 w Gdańsku ma wziąć udział około 5 tys. uczestników. Jak wskazała, wydarzenie skoncentruje się przede wszystkim na gospodarce i inwestycjach, ale obejmie również inne obszary związane z odbudową Ukrainy.

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Agenda konferencji obejmuje przede wszystkim biznes, gospodarkę, energetykę i infrastrukturę, a także – po raz pierwszy – komponent obronny i bezpieczeństwa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie poświęcone sektorom najbardziej dotkniętym rosyjską agresją.

Przewodniczący Rady ds. współpracy z Ukrainą Paweł Kowal ocenił, że URC 2026 będzie miała szczególne znaczenie z uwagi na możliwość zawierania konkretnych umów i zobowiązań inwestycyjnych. Jak zaznaczył, „wszystkie znaki dyplomatyczne wskazują” na udział prezydenta Ukrainy.

W konferencji mają uczestniczyć również przedstawiciele najwyższego szczebla politycznego. Według organizatorów spodziewani są szefowie państw i rządów, ministrowie oraz delegacje kilkudziesięciu krajów, a także przedstawiciele instytucji międzynarodowych.

Zapowiedziano również udział delegacji Komisji Europejskiej, której ma przewodniczyć Ursula von der Leyen, wraz z kilkoma komisarzami. URC 2026 ma być – według organizatorów – platformą przyspieszającą zawieranie umów i mobilizację kapitału publicznego oraz prywatnego na rzecz odbudowy Ukrainy oraz formą podtrzymywania zainteresowania Ukrainą i jej sytuacją. Ubiegłoroczna edycja konferencji odbyła się w Rzymie.

Źródło: PAP