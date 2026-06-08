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NEWSROOM XYZ
08.06.2026 14:55

Zełenski rozmawiał z Abramowiczem. Oligarcha chce pełnić rolę mediatora

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski potwierdził, w wywiadzie dla Sky News, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea, który powołując się na rosyjskiego przywódcę Władimira Putina sondował możliwość zawarcia kompromisu.

– Abramowicz przyjechał do Kijowa. Powiedział: – mam dla ciebie bezpośrednią wiadomość i chcę otrzymać wiadomość od ciebie i przekazać ją Putinowi. Powiedział też, że musi się to odbyć w ciszy, bez informowania opinii publicznej – podkreślił lider Ukrainy.

Oligarcha miał przekazać Ukraińcom, że Rosja chce zrozumieć, czego chce Kijów. Zełenski podkreślił, że poinformował Abramowicza, iż musi dojść do zawieszenia broni, a oddanie Donbasu Rosji nie wchodzi w grę.

– To była kluczowa wiadomość. Powiedziałem, że nie odejdziemy, nie damy im takiego zwycięstwa – wyjaśnił prezydent.

Podkreślił, że przekazał też, iż jest gotów spotkać się z rosyjskim przywódcą w każdym formacie: dwustronnym, przy udziale Amerykanów, a najlepiej – USA i Europy. – Zawsze próbowałem zaangażować Europę, tak bardzo, jak to możliwe – podkreślił.

Informatorzy dziennika „Financial Times”, który napisał o sprawie jako pierwszy, mówią, że od początku pełnoskalowej inwazji oligarcha próbuje odgrywać rolę mediatora, choć po zaangażowaniu USA w negocjacje jego rola miała się zmniejszyć. Do spotkania w Kijowie miało dojść w zeszłym miesiącu.

Zełenski dodał, że podczas rozmowy miał przekazać, że warunek wstępny zawarcia porozumienia to zawieszenie broni. – Zawieszenie broni z naszej strony to największy kompromis – podkreślił.

Przywódca Ukrainy spotka się w poniedziałek w Londynie z królem Karolem III. W niedzielę przyleciał do Zjednoczonego Królestwa na spotkanie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Po wspólnej rozmowie liderzy przekazali pięciopunktowe stanowisko, zawierające warunki, jakie Rosja musi spełnić by doprowadzić do końca wojny.

Abramowicz, rosyjski miliarder i oligarcha, który majątek zbudował działając w rosyjskim sektorze surowcowym. Przez 19 lat był właścicielem londyńskiej drużyny piłkarskiej Chelsea, a jego pieniądze przyczyniły się do „złotego okresu” w historii klubu. Po inwazji Rosji na Ukrainę został objęty brytyjskimi i unijnymi sankcjami, a Londyn zmusił go do sprzedania Chelsea.

Źródło: PAP

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Na zdjęciu Roman Abramowicz na Kremlu na spotkaniu z Władimirem Putinem w grudniu 2016 r.
Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby wysondować stanowisko Kijowa względem ewentualnych rozmów pokojowych. Na zdjęciu Roman Abramowicz na Kremlu na spotkaniu z Władimirem Putinem w grudniu 2016 r. Fot. Mikhail Svetlov/Getty Images
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