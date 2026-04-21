21.04.2026 17:46

Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie, prace naprawcze zostały zakończone

Ukraina zakończyła naprawę uszkodzonego w rosyjskim ataku odcinka rurociągu Przyjaźń, który może wznowić działalność. Specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu – przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– „Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego Przyjaźń, który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działalność” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Jak zaznaczył prezydent Ukrainy, obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantować, że rosyjskie ataki na infrastrukturę rurociągu nie powtórzą się.

– „Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia działania systemu rurociągów i urządzeń” – zaznaczył.

Jak podała agencja Bloomberga, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, wznowienie dostaw ropy możliwe będzie nawet tego samego dnia.

Coraz mniej przeszkód do odblokowania 90 mld euro dla Kijowa

Wznowienie transportu surowca otworzy Unii Europejskiej drogę do odblokowania bardzo potrzebnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Kijowa – podkreśliła agencja.

Przywódcy krajów UE zatwierdzili pożyczkę w grudniu, ale premier Węgier Viktor Orban zablokował wypłatę pieniędzy, uzależniając ją od wznowienia dostaw rurociągiem Przyjaźń. Oczekuje się, że ambasadorzy UE omówią tę kwestię w środę – podał Bloomberg.

Ustępujący rząd Węgier zasygnalizował w niedzielę, że jest gotowy odblokować pożyczkę i wesprzeć finansowanie Kijowa już w tym tygodniu, jeśli dostawy ropy zostaną wznowione.

Pieniądze te są kluczowe dla zdolności Ukrainy do dalszej obrony przed inwazją Rosji.

USA de facto zakończyły pomoc dla Ukrainy po powrocie Donalda Trumpa na urząd prezydenta w 2025 r., a rząd w Kijowie – jak informował w marcu Bloomberg – ma środki na pokrycie kosztów tylko do czerwca.

Również Słowacja zasugerowała wcześniej, że nie będzie blokować pożyczki dla Ukrainy. Oznacza to odejście od wcześniejszych gróźb premiera Roberta Ficy dotyczących odmowy jakiejkolwiek pomocy w związku ze sporem o rurociąg Przyjaźń, dostarczający rosyjską ropę na Węgry i Słowację.

Fico oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o celowe przeciąganie naprawy rurociągu Przyjaźń, czemu Kijów zaprzeczył.

Większość krajów europejskich zakończyła bezpośrednie zakupy rosyjskiej ropy po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 r., podczas gdy Węgry i Słowacja otrzymały zgodę na czasowe kontynuowanie importu paliwa z Rosji. Komisja Europejska planuje stopniowe odchodzenie od pozostałych zakupów rosyjskiej ropy najpóźniej do końca 2027 r. – przypomniał Bloomberg.

Źródło: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Fot. Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
