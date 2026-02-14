Zełenski w Monachium: niemądre jest utrzymywać naszą armię poza NATO

Wołodymyr Zełenski mówił na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że ukraińska armia jest najsilniejsza w Europie. Dodał, że to niemądre, by była ona poza NATO.

– Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie dzięki naszym bohaterom. I niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO – mówił ukraiński prezydent. Dodał, że jego kraj jest gotowy wnieść do Europy wszelkie doświadczenia z walk przeciw Rosji.

Zełenski stwierdził też, że Europa powinna brać udział w rozmowach pokojowych. – Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna przy stole rozmów. Uważam, że jest to ogromny błąd – zauważył.

Jego zdaniem żaden kraj w Europie nie obroni się sam. Dlatego wezwał do utrzymania jedności. – Nie ma żadnego państwa w Europie, które jest w stanie samodzielnie się obronić w pełnowymiarowej wojnie. Rosja stara się rozbić naszą jedność, która jest najlepszym sposobem, aby przeciwstawić się rosyjskim planom. I ta jedność między nami cały czas istnieje. Nasza jedność nas broni – stwierdził.

Ostrzegł też, że Rosja szykuje nowe, zmasowane ataki w ciągu kilku najbliższych dni. Dlatego wezwał sojuszników Ukrainy, by przyspieszyli dostawy broni.