Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.02.2026
NEWSROOM XYZ
14.02.2026 13:37

Zełenski w Monachium: niemądre jest utrzymywać naszą armię poza NATO

Wołodymyr Zełenski mówił na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że ukraińska armia jest najsilniejsza w Europie. Dodał, że to niemądre, by była ona poza NATO.

– Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie dzięki naszym bohaterom. I niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO – mówił ukraiński prezydent. Dodał, że jego kraj jest gotowy wnieść do Europy wszelkie doświadczenia z walk przeciw Rosji.

Zełenski stwierdził też, że Europa powinna brać udział w rozmowach pokojowych. – Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna przy stole rozmów. Uważam, że jest to ogromny błąd – zauważył.

Jego zdaniem żaden kraj w Europie nie obroni się sam. Dlatego wezwał do utrzymania jedności. – Nie ma żadnego państwa w Europie, które jest w stanie samodzielnie się obronić w pełnowymiarowej wojnie. Rosja stara się rozbić naszą jedność, która jest najlepszym sposobem, aby przeciwstawić się rosyjskim planom. I ta jedność między nami cały czas istnieje. Nasza jedność nas broni – stwierdził.

Ostrzegł też, że Rosja szykuje nowe, zmasowane ataki w ciągu kilku najbliższych dni. Dlatego wezwał sojuszników Ukrainy, by przyspieszyli dostawy broni.

USA chcą, by Ukraina i Rosja do czerwca zawarły porozumienie kończące wojnę
Wołodymyr Zełenski na tle ukraińskiej flagi
Zełenski w Monachium: niemądre jest utrzymywać naszą armię poza NATO Fot. Omar Marques/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Tunel pod metrem, Dworcem Centralnym i Wisłą. Eksperci podzieleni wobec planów gigantycznej inwestycji PKP PLK
PKP PLK, spółka zarządzająca liniami kolejowymi w Polsce, zapowiedziała plany budowy drugiej linii średnicowej w Warszawie. Gigantyczna inwestycja, której koszt szacowany jest na 4 mld zł, ma być podziemną trasą kolejową i przechodzić m.in. pod linią metra. Eksperci wskazują, że inwestycja może napotkać liczne trudności, a z drugiej strony, że jej powstanie jest niezbędne.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 12 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
„Tu nie ma dobrego rozwiązania”. Przykład Czarzastego pokazuje lukę w systemie bezpieczeństwa
Medialna awantura o dostęp marszałka sejmu do informacji niejawnych trwa. Oświadczenie w tej sprawie wydała Kancelaria Sejmu RP. Jak wygląda kwestia przyznawania poświadczenia bezpieczeństwa i jakie poświadczenie powinien mieć Włodzimierz Czarzasty?
13.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Królestwo tkanin. Alicja Wyszogrodzka, czyli kobieta, która zaprojektowała PRL
Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni to wydarzenie, które trzeba nie tylko zobaczyć, ale przeżyć. Bo dostajemy nie tylko przegląd wzorów, ale materialną lekcję naszej kultury wizualnej, opowieść o tym, jak wzornictwo codzienności potrafiło wpływać na życie społeczne i estetyczne Polaków w drugiej połowie XX wieku.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Najbardziej medialni politycy. Nie tylko prezydent i premier, Ziobro z największym skokiem zainteresowania
Prezydenckie weta oraz węgierski azyl polityczny znalazły odzwierciedlenie w danych o medialności polityków. Karol Nawrocki zwiększył przewagę nad Donaldem Tuskiem.
13.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Sądny dzień dla JSW, pracownicy zdecydowali. Wynik głosowania mógł przesądzić o upadku spółki
12 lutego pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zagłosowali nad porozumieniem zawieszającym części świadczeń. „Bez obniżenia tych kosztów JSW prawdopodobnie czeka upadłość" – twierdzi giełdowy analityk. Emocje w spółce buzują, a politycy, zamiast je studzić, dolewali oliwy do ognia.
12.02.2026