Zełenski: zakłady zbrojeniowe w Czeboksarach w Rosji zaatakowane pociskami Flamingo

Ukraińskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo zaatakowały obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach w europejskiej części Rosji – przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie rakiety pokonały odległość ponad 1500 kilometrów – dodał.

„Nasze dalekosiężne »sankcje« nadal są w pełni uzasadnioną odpowiedzią na rosyjskie ataki. Minionej nocy wystrzelono pociski manewrujące FP-5 Flamingo w ramach operacji sił zbrojnych Deep Strike, wymierzonej w kilka celów wroga, w szczególności w obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czeboksarach” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Our long-range sanctions continue to provide an entirely just response to Russian strikes.



Last night, combat launches of F-5 Flamingo cruise missiles were carried out as part of the Armed Forces’ Deep Strike operation against several enemy targets, including military-industrial… pic.twitter.com/ndxnuIenyO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Według prezydenta w zniszczonym zakładzie zbrojeniowym produkowano systemy zabezpieczeń przekaźnikowych, automatyki oraz aparaturę niskonapięciową. Zakład dostarczał elementy nawigacyjne dla rosyjskiej marynarki wojennej, przemysłu rakietowego, lotnictwa i broni pancernej. Wszystko to, czego Rosjanie używają w wojnie przeciwko Ukrainie – zauważył.

Ukraińscy mikroblogerzy prezentują nagrania dokumentujące zdarzenie:

An Ukrainian FP-5 "Flamingo" missile struck the JSC "VNIIIR-PROGRESS" plant in Cheboksary, Chuvasia, currently Russia.



The factory produces various products for the Russian military, such as the anti-jamming module "Komet" for Russian UAVs, cruise and ballistic missiles. pic.twitter.com/jgKarR4FFB — (((Tendar))) (@Tendar) May 5, 2026

⚡️❗️Ukrainian long-range FP-5 Flamingo missile struck the premises of VNIIIR-Progress in Cheboksary. 920km from the frontline.



VNIIIR-Progress is a defense-industrial enterprise specializing in advanced electronic systems for Russia’s military sector. Such as:



— “Kometa”… pic.twitter.com/rdlau36Obj — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 5, 2026

„Rosja musi zakończyć swoją wojnę i przejść do prawdziwej dyplomacji. Przedstawiliśmy naszą propozycję” – stwierdził Zełenski.

FP-5 Flamingo mają zasięg do 3 tys. km

Tygodnik The Economist na początku października 2025 r. podał, że do końca tego miesiąca Ukraina zwiększy liczbę produkowanych pocisków typu FP-5 Flamingo z dwóch–trzech do siedmiu na dobę.

Masowe użycie pocisków Flamingo, produkowanych przez ukraińską firmę Fire Point, ma zwiększyć ukraińskie zdolności do ataków rakietowych wgłąb terytorium Rosji. Odrzutowy FP-5, klasyfikowany zwykle jako pocisk manewrujący, ma zdolność przenoszenia głowicy bojowej o masie 1150 kg na odległość do 3 tys. km, co z założenia pozwala na atakowanie celów w głębi Rosji.

Ich cel i przeznaczenie jest jasny: ataki na infrastrukturę energetyczną i wojskową w Rosji w ramach wojny obronnej z putinizmem, który od lutego 2022 r. próbuje uskutecznić inwazję na zmasowaną skalę na Ukrainę, a wcześniej w 2014 r. anektował Krym i doprowadził do odłączenia się części obwodów ługańskiego i donieckiego.

Źródło: PAP, XYZ