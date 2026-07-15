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15.07.2026 10:49

Zielone światło na wykluczenie Ukraińców w wieku poborowym z unijnej ochrony

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się na przedłużenie ochrony tymczasowej dla Ukraińców. Nie obejmie ona jednak mężczyzn w wieku poborowym, którzy wjadą do Unii Europejskiej po publikacji przepisów .

Flagi Ukrainy i Unii Europejskiej
Decyzję muszą jeszcze formalnie zaakceptować państwa członkowskie Unii. Fot. GoodLifeStudio/Getty Images

Ambasadorowie państw członkowskich osiągnęli wstępne porozumienie ws. ochrony tymczasowej dla Ukraińców. Ma zostać przedłużona do marca 2028 r.

Z ochrony zostaną wykluczone „osoby, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków wojskowych przewidzianych w prawie ukraińskim i z tego powodu nie uzyskały zezwolenia władz ukraińskich na opuszczenie Ukrainy”. Zapis nie stosuje się jednak do osób korzystających już z ochrony.

W praktyce oznacza to, że mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, wjeżdżający do Unii Europejskiej, nie otrzymają tej ochrony.

Komisarz ds. wewnętrznych Magnus Brunner tłumaczył, że o wykluczenie prosiły władze w Kijowie.

Teraz decyzję muszą formalnie zaakceptować stolice. Ma to nastąpić w najbliższych tygodniach. Potem postanowienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i następnego dnia wejdzie w życie.

Z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej korzysta obecnie blisko 4,4 mln Ukraińców. Mechanizm gwarantuje im prawo do legalnego pobytu, pracy i nauki we wszystkich państwach Wspólnoty.

Z danych Eurostatu wynika, że spośród tych 4,4 mln około jedna czwarta to mężczyźni w wieku 18-64 lat.

W Polsce od marca obowiązują nowe zasady ochrony dla obywateli Ukrainy. Muszą oni w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski złożyć wniosek o numer PESEL. W przeciwnym wypadku mogą stracić prawo do ochrony. Osoby, które uzyskały PESEL bez okazania dokumentów, muszą je zaktualizować do końca sierpnia 2026 r. Przepisy wprowadzono w ramach prac nad implementacją przedłużenia unijnej ochrony do 2027 r.

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Źródło: PAP

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