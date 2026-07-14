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NEWSROOM XYZ
14.07.2026 09:40

Unia Europejska otworzyła drugi klaster w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Kijów liczył na więcej, ale się cieszy

Unia Europejska otworzyła we wtorek nowy klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Kijów chciał jednak otwarcia wszystkich pozostałych klastrów.

Flagi Ukrainy i Unii Europejskiej
Ukraina liczy na rozpoczęcie rozmów o otwarciu pozostałych czterech klastrów jeszcze w tym tygodniu.
Fot. GoodLifeStudio/Getty Images

Zgodnie z zapowiedziami we wtorek rano został otwarty nowy klaster w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą.

W czerwcu Unia Europejska otworzyła już pierwszy klaster dotyczący spraw fundamentalnych – instytucji demokratycznych, sądownictwa czy walkę z korupcją. Ukraińskie władze liczyły na otwarcie wszystkich pozostałych klastrów w lipcu, ale państwa członkowskie wyraziły zgodę tylko na otwarcie klastra numer sześć, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej.

Oczywiście oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu. Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód – powiedział wicepremier Ukrainy Taras Kaczka.

Stwierdził jednak, że Ukraina liczy na rozpoczęcie rozmów o otwarciu pozostałych czterech klastrów jeszcze w tym tygodniu. Zapewnił też, że przetasowania w rządzie nie wpłyną na proces akcesyjny.

Komisarka ds. rozszerzenia UE Marta Kos powiedziała, że w ocenie Komisji Europejskiej wszystko jest gotowe do jak najszybszego otwarcia pozostałych klastrów.

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 r. – cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. 

Akcesja do Unii Europejskiej wymaga jednak dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego. W tym celu zostały stworzone rozdziały negocjacyjne, które z kolei dzielą się na sześć klastrów tematycznych – kolejno spraw fundamentalnych, rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu, rolnictwa oraz polityki zagranicznej i obronnej. Klaster pierwszy jest otwierany na początku rozmów akcesyjnych i zamykany jako ostatni. Otwarcie każdego bloku tematycznego wymaga jednomyślności państw członkowskich.

We wtorek klaster numer sześć zostanie otwarty także w rozmowach akcesyjnych UE z Mołdawią.

Źródło: PAP, XYZ

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