Zmiany w PERN. Do zarządu dołącza były doradca prezesa PZU

W środę akcjonariusze PERN powołali stary zarząd na nową kadencję. Rozszerzyli jednak jego skład o Jakuba Dulskiego, który ostatnio był doradcą prezesa PZU.

W trakcie wtorkowego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze PERN udzielili zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium. Powołali też członków zarządu na nową kadencję, ale rozszerzyli skład organu do pięciu osób.

W ten sposób do prezesa Daniela Świętochowskiego, wiceprezesów Marcina Giemzy i Piotra Gryski oraz członka zarządu Zdzisława Kopera – który w poprzedniej kadencji był wiceprezesem – dołączył Jakub Dulski. On także będzie członkiem zarządu.

Jakub Dulski był ostatnio doradcą prezesa PZU. Wcześniej był wiceprezesem ARP czy dyrektorem departamentu w PGZ. Pracował też w Ministerstwie Sprawiedliwości i kancelarii premiera.

PERN to spółka z udziałem Skarbu Państwa. Odpowiada za tłoczenie ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku oraz do rafinerii w Niemczech, a także za magazynowanie tego surowca oraz paliw.

Źródło: PAP