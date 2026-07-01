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NEWSROOM XYZ
01.07.2026 17:54

Zmiany w PERN. Do zarządu dołącza były doradca prezesa PZU

W środę akcjonariusze PERN powołali stary zarząd na nową kadencję. Rozszerzyli jednak jego skład o Jakuba Dulskiego, który ostatnio był doradcą prezesa PZU.

W trakcie wtorkowego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze PERN udzielili zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium. Powołali też członków zarządu na nową kadencję, ale rozszerzyli skład organu do pięciu osób.

W ten sposób do prezesa Daniela Świętochowskiego, wiceprezesów Marcina Giemzy i Piotra Gryski oraz członka zarządu Zdzisława Kopera – który w poprzedniej kadencji był wiceprezesem – dołączył Jakub Dulski. On także będzie członkiem zarządu.

Jakub Dulski był ostatnio doradcą prezesa PZU. Wcześniej był wiceprezesem ARP czy dyrektorem departamentu w PGZ. Pracował też w Ministerstwie Sprawiedliwości i kancelarii premiera.

PERN to spółka z udziałem Skarbu Państwa. Odpowiada za tłoczenie ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku oraz do rafinerii w Niemczech, a także za magazynowanie tego surowca oraz paliw.

Źródło: PAP

PERN podpisał długoterminową umowę z Aramco
Zbiornik paliwa z napisem PERN
W środę akcjonariusze PERN powołali stary zarząd na nową kadencję.
Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
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