Zmiany w zarządzie Lux Med. Maciej Kołek przejmuje finanse od Jakuba Tataka

W środę Maciej Kołek przejmuje pion finansów w Grupie Lux Med od Jakuba Tataka. Jako nowy CFO wchodzi tym samym do zarządu. „Wierzę, że wspólnie skutecznie zrealizujemy ambitne cele” – zapewnia.

Maciej Kołek jest od środy nowym dyrektorem finansowym w Grupie Lux Med, wchodząc do zarządu spółki. Na stanowisku zastąpi Jakuba Tataka, który zarządzał pionem finansów przez ostatnie 8 lat.

– Powołanie nowego CFO jest naturalnym efektem procesu sukcesji liderów wewnątrz naszej Grupy. Jestem przekonana, że Maciej, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i doskonałemu zrozumieniu naszej kultury organizacyjnej, będzie skutecznie wspierał dalszy rozwój firmy i realizację naszych priorytetów – zapewnia Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med.

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Maciej Kołek przez ostatnie 4 lata był dyrektorem departamentu kontrolingu, planowania i analiz w Lux Med. Wcześniej pracował przez niecały rok jako dyrektor finansowy w Home Office. W przeszłości był m.in. dyrektorem finansowym PZU Zdrowie czy dyrektorem departamentu w Grupie PZU.

– Cieszę się, że dołączam do zarządu Grupy Lux Med. Będę aktywnie wspierał rozwój organizacji, wzmacniając kulturę odpowiedzialnego zarządzania oraz partnerskiej współpracy w całej Grupie. Wierzę, że wspólnie skutecznie zrealizujemy ambitne cele, odpowiadając na wyzwania rynku i potrzeby pacjentów – mówi Maciej Kołek.