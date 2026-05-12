Klienci wrócili do funduszy inwestycyjnych po bardzo słabym marcu

W kwietniu 2026 r. klienci wrócili do funduszy inwestycyjnych. Największe wpłaty odnotowały fundusze akcyjne.

Bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniósł prawie 1,8 mld zł. 1,2 mld zł z tej sumy to wpłaty netto do funduszy detalicznych – wyjaśnia portal analizy.pl. „Po bardzo słabym marcu, w którym bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniósł -6 mld zł, w kwietniu klienci powrócili do inwestowania. Co ciekawe, największe wpłaty odnotowały fundusze akcyjne" – tłumaczy portal.

W przypadku funduszy dłużnych, które przez długi okres były liderami sprzedaży, a które w marcu odnotowały odpływy, kwiecień skończyły z bilansem bliskim zero.

„Sporo się działo w ramach poszczególnych funduszy – jedne notowały wysokie napływy, trafiając na listę dziesięciu najpopularniejszych funduszy w kwietniu, podczas gdy około 100 funduszy borykało się z przewagą umorzeń" – dodają analitycy.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się fundusze obligacji skarbowych. Klienci wpłacili do nich łącznie 0,64 mld zł. Z kolei fundusze akcyjne pozyskały 0,66 mld zł nowego kapitału. Dwie trzecie z tych pieniędzy poszło na inwestycje na rynkach zagranicznych. 0,2 mld zł trafiło zaś do funduszy akcji polskich.

Za to fundusze obligacji uniwersalnych zanotowały przewagę wypłat (-0,6 mld zł). Podobnie zachowały się fundusze obligacji korporacyjnych (-0,23 mld zł).