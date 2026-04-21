Znamy maksymalne ceny paliw na środę 22 kwietnia. Benzyna poniżej 6 zł

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na środę 22 kwietnia. Benzyna 95 ma kosztować poniżej 6 zł. Największy spadek dotknął jednak diesla.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra maksymalne ceny paliw w środę 22 kwietnia wyniosą:

benzyna 95 – 5,95 zł,

– 5,95 zł, benzyna 98 – 6,50 zł,

– 6,50 zł, diesel – 6,75 zł.

We wtorek maksymalne ceny paliw wynoszą 6 zł dla benzyny 95, 6,54 zł dla benzyny 98 i 6,92 zł w przypadku oleju napędowego.

Ceny maksymalne obowiązują od 31 marca i są elementem rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Pakiet powstał jako odpowiedź na gwałtowny wzrost cen paliw, którego powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie i wywołany przez nią kryzys energetyczny.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

Obniżenie VAT i akcyzy obowiązuje do 30 kwietnia. W poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił jednak, że odejście od rządowego programu „Ceny Paliw Niżej” w pierwszych tygodniach maja byłoby jeszcze „przedwczesne”.

Źródło: PAP, XYZ