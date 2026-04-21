21.04.2026
21.04.2026 12:19

Znamy maksymalne ceny paliw na środę 22 kwietnia. Benzyna poniżej 6 zł

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na środę 22 kwietnia. Benzyna 95 ma kosztować poniżej 6 zł. Największy spadek dotknął jednak diesla.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra maksymalne ceny paliw w środę 22 kwietnia wyniosą:

  • benzyna 95 – 5,95 zł,
  • benzyna 98 – 6,50 zł,
  • diesel – 6,75 zł.

We wtorek maksymalne ceny paliw wynoszą 6 zł dla benzyny 95, 6,54 zł dla benzyny 98 i 6,92 zł w przypadku oleju napędowego.

Ceny maksymalne obowiązują od 31 marca i są elementem rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Pakiet powstał jako odpowiedź na gwałtowny wzrost cen paliw, którego powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie i wywołany przez nią kryzys energetyczny.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

  • ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,
  • obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,
  • obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

Obniżenie VAT i akcyzy obowiązuje do 30 kwietnia. W poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił jednak, że odejście od rządowego programu „Ceny Paliw Niżej” w pierwszych tygodniach maja byłoby jeszcze „przedwczesne”.

Źródło: PAP, XYZ

Inflacja znowu podnosi łeb. Czy CPN wystarczy, aby go ściąć?
Tankowanie paliwa na stacji benzynowej.
Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na środę.
Fot.: PAP/Marcin Bielecki
Kategorie artykułu: Biznes
Cukiernia Sowa zakłada 10–12-procentowe wzrosty przychodów. „Perspektywy rozwoju rynku są obiecujące"
Sieć rodzinnych cukierni zapowiada inwestycje rzędu kilkudziesięciu mln zł w rozwój sieci sprzedaży, cyfryzację, nowe technologie oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. – Chcemy być pierwszym wyborem…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Handel skręca w stronę parków. To one dziś napędzają inwestycje
Parki handlowe dominują na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, odpowiadając za większość nowej podaży i projektów w budowie.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Recenzja Społeczeństwo
To, co wszyscy wiedzą. Recenzja książki Stevena Pinkera „When Everyone Knows That Everyone Knows...”
To, co uznajemy za stabilne, może zniknąć w jednej chwili – wystarczy, że przestaniemy wierzyć, że inni nadal w to wierzą. Steven Pinker w swojej książce pokazuje, że świat społeczny opiera się na…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Bułgaria: partia eksprezydenta wygrała w cuglach
Zgodnie z przewidywaniami analityków zdecydowanym zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych okazało się ugrupowanie Postępowa Bułgaria. Jednak aby stworzyć większościową koalicję rządową, będzie…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS w strefie politycznych turbulencji. Niesnaski frakcyjne przed pierwszymi rozmowami „ostatniej szansy”
„Rozwój Plus” w Toruniu, Nowogrodzka w Krakowie, a Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki w korespondencyjnym medialnym pojedynku oskarżają się wzajemnie o działanie na szkodę partii. Co działo się w…
20.04.2026