Znamy wszystkie pary ćwierćfinału mundialu. Europejskie reprezentacje w większości

We wtorkowym spotkaniu Argentyna pokonała Egipt po dramatycznej końcówce 3:2. W drugim meczu tego dnia Szwajcaria po serii rzutów karnych wyeliminowała Kolumbię. Tym samym obie reprezentacje uzupełniły grono ćwierćfinalistów mundialu.

Pierwszy dzień od rozpoczęcia mundialu nie będzie dziś meczów. To chwila spokoju przed rozpoczęciem ćwierćfinałów turnieju. Fot. Loren Elliott - FIFA/FIFA via Getty Images

Obecni mistrzowie świata wygrali swój mecz, choć wyczyn ten nie należał do łatwych. Do 67. minuty to Egipcjanie prowadzili 2:0 po bramce Mostafy Zico. Jednak piłkarze Argentyny odwrócili losy spotkania, strzelając trzy bramki w ciągu kilkunastu minut. Najpierw do siatki rywali trafił obrońca Cristian Romero w 79. minucie, następnie do remisu doprowadził Lionel Messi w 83. minucie, a wynik spotkania ustalił Enzo Fernandez w 92. minucie.

Z ciekawostek statystycznych warto odnotować, że gol Enzo Fernandeza był 3000. bramką strzeloną w blisko 100-letniej historii mistrzostw świata w piłce nożnej. Z kolei najlepszym strzelcem turniejów pozostaje Leo Messi, który strzelił swojego 21. gola w 31. spotkaniach, a na obecnym mundialu ma już 8 bramek i pozostaje samodzielnym liderem.

Radość Argentyńczyków była ogromna. Trener Lionel Scaloni po meczu wydusił przez łzy jedynie: „Nie mogę już. Przepraszam. To zbyt wiele. Co za grupa piłkarzy!". Jednak proporcjonalnie do euforii zwycięzców u przegranych dominowała wściekłość. Trener Egipcjan Hossam Hassan był zły na pracę sędziów, którzy w jego opinii popełnili błędy w końcówce, czym utorowali drogę do wygranej Messiego i spółki.

– Zasłużyliśmy na zwycięstwo, byliśmy lepszym zespołem. To, co się stało, było nie fair. Może ktoś chciał utrzymać mistrzów świata w turnieju? Może ktoś chciał, żeby Messi grał dalej? Oni byli wspierani na wielu poziomach – skomentował Hossam Hassan i dodał, że nie obejrzy w domu żadnego z pozostałych spotkań turnieju, bo „nie ma w nim sprawiedliwości”.

Argentyna zmierzy się w walce o półfinał ze Szwajcarią. Helweci w swoim spotkaniu nie strzelili gola przez 120 minut, podobnie jak Kolumbijczycy. O wyniku zdecydowała seria rzutów karnych, którą Szwajcarzy wygrali 4:3.

W pozostałych meczach ćwierćfinału mundialu zmierzą się ze sobą: Francja – Maroko; Anglia – Norwegia; Hiszpania – Belgia. Nim tak się stanie fani i uczestnicy mistrzostw mają szansę złapać oddech. Dziś bowiem przypada pierwszy dzień od początku turnieju, w którym nie zostanie rozegrany żaden mecz.

Źródło: XYZ, PAP

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