Żołnierz odbierze mundur w automacie paczkowym. Wojsko uruchomiło pilotaż

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, odpowiedzialny m.in. za wyposażenie indywidualne żołnierzy, prowadzi pilotaż nowego systemu odbioru umundurowania przez żołnierzy – będą mogli oni otrzymać ekwipunek przez automat paczkowym, zamiast osobiście odbierać z magazynu.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych uruchomił pilotaż, w którym żołnierze mogą odebrać umundurowanie zamawiając je do automatu paczkowego. Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Jak wskazano we wpisie Inspektoratu na platformie X, obecny pilotaż jest na drugim etapie, co oznacza, że udział w nim bierze ponad 20 tys. żołnierzy, do końca roku grono to ma wzrosnąć do 60 tys. Dotychczas przez specjalny system złożono 5600 zamówień i skompletowano ponad 6 tys. przesyłek. Od 2027 r. ten sposób odbioru umundurowania ma być już standardowym procesem w polskim wojsku.

"Żołnierze uczestniczący w pilotażu Platformy Wysyłkowej Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania mogą zamawiać wyposażenie za pośrednictwem wojskowego systemu informatycznego i odbierać je w automatach paczkowych. Rozwiązanie upraszcza proces zaopatrywania, skraca czas odbioru oraz stanowi kolejny krok w cyfryzacji logistyki Sił Zbrojnych RP" – podkreślił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

📦 Żołnierze odbiorą umundurowanie w paczkomacie. Trwa pilotaż nowego systemu.‼️ 🔊W Siłach Zbrojnych RP trwa pilotaż nowego systemu, który rozszerza możliwości zaopatrywania żołnierzy. Już od przyszłego roku funkcjonować będzie Platforma Wysyłkowa Przedmiotów Umundurowania i… pic.twitter.com/NGUAQognYX — Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) July 9, 2026

Za rozwój inicjatywy Inspektoratowi podziękował we wpisie wiceszef resortu obrony narodowej Cezary Tomczyk. „Dziękuję Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych za uruchomienie i prowadzenie tego pilotażu. To ważny krok w cyfryzacji wojskowej logistyki i konkretna zmiana, która ułatwi żołnierzom codzienną służbę” – napisał.

Źródło: PAP, XYZ

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