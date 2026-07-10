Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.07.2026
NEWSROOM XYZ
10.07.2026 07:35

Żołnierz odbierze mundur w automacie paczkowym. Wojsko uruchomiło pilotaż

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, odpowiedzialny m.in. za wyposażenie indywidualne żołnierzy, prowadzi pilotaż nowego systemu odbioru umundurowania przez żołnierzy – będą mogli oni otrzymać ekwipunek przez automat paczkowym, zamiast osobiście odbierać z magazynu.

Wojsko Polskie
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych uruchomił pilotaż, w którym żołnierze mogą odebrać umundurowanie zamawiając je do automatu paczkowego. Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Jak wskazano we wpisie Inspektoratu na platformie X, obecny pilotaż jest na drugim etapie, co oznacza, że udział w nim bierze ponad 20 tys. żołnierzy, do końca roku grono to ma wzrosnąć do 60 tys. Dotychczas przez specjalny system złożono 5600 zamówień i skompletowano ponad 6 tys. przesyłek. Od 2027 r. ten sposób odbioru umundurowania ma być już standardowym procesem w polskim wojsku.

"Żołnierze uczestniczący w pilotażu Platformy Wysyłkowej Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania mogą zamawiać wyposażenie za pośrednictwem wojskowego systemu informatycznego i odbierać je w automatach paczkowych. Rozwiązanie upraszcza proces zaopatrywania, skraca czas odbioru oraz stanowi kolejny krok w cyfryzacji logistyki Sił Zbrojnych RP" – podkreślił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

Za rozwój inicjatywy Inspektoratowi podziękował we wpisie wiceszef resortu obrony narodowej Cezary Tomczyk. „Dziękuję Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych za uruchomienie i prowadzenie tego pilotażu. To ważny krok w cyfryzacji wojskowej logistyki i konkretna zmiana, która ułatwi żołnierzom codzienną służbę” – napisał.

Źródło: PAP, XYZ

Polecamy: Szczyt NATO w Ankarze. Większa rola Europy i miliardy dla Ukrainy

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Społeczeństwo
Średnio 2,87 zł za sprzedaną książkę. Pisarze walczą o więcej. Chcą ustawowe 10 proc.
Unia Literacka domaga się ustawowego zagwarantowania autorom co najmniej 10 proc. ceny okładkowej sprzedanej książki. Jak przekonuje, dziś od egzemplarza kosztującego 50 zł do pisarza często trafia…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Francuska prawica idzie po władzę. Marine Le Pen: jestem kandydatką w wyborach 2027
Marine Le Pen została uznana winną sprzeniewierzenia funduszy, ale ogłosiła, że startuje w wyborach, a kasacja unieważni jej wyrok skazujący. Jaki program proponuje Zjednoczenie Narodowe i czy nadal…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mniej transakcji, mniejsza skala, a inwestorzy wybredni. Co działo się na rynku M&A w drugim kwartale?
Liczba transakcji M&A na polskim rynku spadła w drugim kwartale. Fuzji i przejęć było mniej, dominowały też transakcje o mniejszej lub średniej skali. Jak wskazują eksperci, rynek staje się coraz…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Planistyczny paraliż coraz bliżej. Czy reforma uderzy w inwestorów i młode rodziny?
Plan ogólny ma dziś niewiele ponad 10 proc. gmin. Większość samorządów nie zdąży do końca sierpnia, a część może czekać inwestycyjny paraliż
09.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Albo praca w miejskiej spółce, albo legitymacja. Sprawdzamy upolitycznienie warszawskich spółek miejskich
Echa skandalu wokół Szpitala Południowego brzmią coraz głośniej. W Warszawie praca w miejskich spółkach dla osób z partyjną legitymacją nie będzie już podobno możliwa. Nasza analiza wskazuje, że…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Historyczny dzień dla polskiej energetyki. Prąd z morskich wiatraków po raz pierwszy trafi do sieci
W piątek 10 lipca operator sieci przesyłowej uruchomi ogromną stację Choczewo na Pomorzu, która umożliwi przesył energii z morskich farm wiatrowych w głąb kraju. Tego samego dnia do systemu trafi też…
10.07.2026