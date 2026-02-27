Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 13:52

Żurek: prezydent wie, że nie będzie mógł zablokować „planu B” ws. KRS; Komisja Wenecka publikuje opinię

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że prezydent Karol Nawrocki zdaje sobie sprawę, że nie będzie mógł zablokować „planu B” ws. wyboru sędziów do KRS, dlatego zaprezentował własny projekt w tej sprawie. Tymczasem Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, opublikowała w piątek pilną opinię na temat projektu polskiej ustawy w sprawie statusu neosędziów.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Żurek odniósł się do złożonego przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy, którego celem ma być m.in. „skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”.

Prezydent złożył ten projekt w ubiegłym tygodniu, po tym jak zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Czytaj także: Marszałek sejmu kieruje prezydencki projekt do Komisji Weneckiej. „Narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy”

– Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego Kancelaria Prezydenta właśnie w tym momencie pokazuje tę ustawę – podkreślił w piątek Żurek.

– Prezydent wie, że nie jest w stanie w żaden sposób zablokować dzisiaj „planu B”, który będą chcieli wykonać sędziowie, żeby wybrać tę sędziowską część Krajowej Rady Sądownictwa w sposób taki, żeby później nie można było powiedzieć, że to politycy zdecydowali o wyborze sędziów – stwierdził szef MS.

Przekazał, że we wszystkich sądach przygotowywane są wybory, w ramach których wybrani zostaną kandydaci do KRS, których kandydatury następnie zostaną zaakceptowane przez sejm.

– Mamy starą, złą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale posługując się tymi przepisami sędziowie chcą oddolnie dokonać wyboru właściwej Krajowej Rady Sądownictwa – podkreślił.

Zawetowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o KRS przewidywała wybór piętnastu sędziów‑członków KRS w bezpośrednich i tajnych wyborach – organizowanych przez PKW – przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie jak obecnie przez sejm.

Do nowej KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej dziesięcioletnim stażem orzeczniczym i pięcioletnim w danym sądzie, co otwierało drogę także części sędziów awansowanych po 2022 r. Zmianę przepisów krytykował PiS, a rząd – w tym Ministerstwo Sprawiedliwości – przekonywał, że nowela uczyni KRS konstytucyjną.

Posłowie będą głosować w piątek nad projektem uchwały, który zawiera deklarację, że sejm, wybierając sędziów do KRS, uwzględni wyniki wyborów w środowisku sędziowskim. W projekcie jest też apel do sędziów o udział w wyłanianiu kandydatów i wybór takich, którzy będą reprezentować wszystkie rodzaje sądów i szczeble sądownictwa.

Sejmowa uchwała ma być jednym z elementów realizacji zapowiadanego przez Waldemara Żurka „planu B” po tym, gdy prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS, która zakładała wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów, a nie – tak jak na mocy obecnych przepisów – przez sejm.

Komisja Wenecka opublikowała pilną opinię na temat projektu ustawy w sprawie neosędziów

Komisja Wenecka przedstawiła w piątek liczne rekomendacje dotyczące podejścia do poszczególnych grup sędziów.

Według Komisji niektóre rozwiązania i mechanizmy przewidziane w projekcie ustawy wymagają dostosowania w świetle zasad nieusuwalności sędziów, pewności prawa i proporcjonalności.

Opinię Komisja Wenecka przygotowała na wniosek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komisja, wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Praw Człowieka i Rządów Prawa Rady Europy, dokonała oceny projektu ustawy o „Przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą poprzez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018–2025”.

Opinia zostanie przyjęta na posiedzeniu Komisji Weneckiej 6 marca.

NeoKRS – wątpliwy spadek po rządach PiS

Przypomnijmy: w grudniu 2017 r. sejm przyjął ustawę o zmianach w wyborze członków KRS. Na mocy tamtych przepisów to sejm wybierał 15 sędziowskich członków KRS przy większości trzech piątych sejmu.

Zdaniem wielu polskich konstytucjonalistów ustawa ta naruszała kilka artykułów Konstytucji RP. To m.in. art. 10 o trójpodziale władzy i równowadze trzech władz, art. 173 i art. 186 mówiące o niezależności i niezawisłości sędziowskiej, art. 187 o składzie KRS i jej czteroletniej kadencji.

Wątpliwości te podzielił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W 2021 r. uznał, że zmiany mogą prowadzić do ryzyka zwiększonego wpływu władzy wykonawczej i ustawodawczej na KRS i jej niezależność. Podobnie rok później orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka.

KRS po zmianach wprowadzonych za rządów PiS, określana jest często jak neoKRS, a sędziowie mianowani i awansowani z jej rekomendacji określani są neosędziami.

Czytaj więcej: Ustrój KRS bez zmian. Co dalej po decyzji prezydenta?

Źródło: PAP, XYZ

Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie
Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ile kosztują fińskie lasy? Klimat, bioróżnorodność i miliardy euro
Ograniczenie wyrębu mogłoby pomóc Finlandii w realizacji unijnych celów klimatycznych, ale polityczna decyzja została odłożona. Eksperci ostrzegają, że brak działania oznacza konieczność kosztownego kupowania jednostek pochłaniania CO2 lub przenoszenia obciążeń na inne sektory gospodarki.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd. To skutek nowego systemu rozliczeń
Wdrażany stopniowo przez sprzedawcę energii PGE Obrót nowy system rozliczeniowy ma ułatwić obsługę klientów. Na starcie jednak wprowadził bałagan, przez który wielu odbiorców nie dostało rachunków za prąd. Sprawa mogła dotknąć nawet kilkaset tysięcy osób. Problemy dotyczą rejonów obsługiwanych przez oddziały PGE w Rzeszowie, Zamościu i Skarżysku-Kamiennej.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Sterownia PSE w reportażu to darmowy prezent dla obcych służb. W tle kontrowersje wokół szefa bezpieczeństwa
System energetyczny i to, jak funkcjonuje, jest jedną z najbardziej wrażliwych państwowych tajemnic. Zakłócenie go może mieć gigantyczne konsekwencje dla całego państwa. Czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne w reportażu „The Wall Street Journal” nie wystawiły się same na strzał?
26.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Cztery lata pełnoskalowej inwazji: front w impasie, pozorowane negocjacje, kryzys energetyczny
Ukraina przetrwała czwarty rok rosyjskiej agresji, choć kosztem destrukcji infrastruktury energetycznej i pogarszających się warunków życia
24.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Kanclerz Niemiec jedzie za Wielki Mur. „Chiny są wyzwaniem strategicznym Niemiec” (WYWIAD)
Kanclerz Friedrich Merz rusza z wizytą do Chin. Ma tam mówić o „partnerstwach strategicznych”. Jednak według dr. Piotra Andrzejewskiego z Instytutu Zachodniego, Pekin wcale nie oferuje Berlinowi nowego, atrakcyjnego ładu międzynarodowego.
24.02.2026