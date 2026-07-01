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01.07.2026 13:45

ZUS ma nowego prezesa. To Liwiusz Laska

Premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na nowego prezesa ZUS. Zastąpi na stanowisku Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany ze względu na stan zdrowia.

Liwiusz Laska został nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Akt powołania na nowego wręczyła mu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To na jej wniosek, po zaopiniowaniu przez radę nadzorczą ZUS, premier powołuje nowego prezesa.

Liwiusz Laska dotąd był przewodniczącym rady nadzorczej ZUS, a także dyrektorem generalnym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Pełnienie obu funkcji zakończył we wtorek.

Jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił też funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W latach 2020-2023 był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

Liwiusz Laska zastąpi Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany 23 czerwca. Miał nie pojawiać się w ZUS z powodu hospitalizacji, a jego obowiązki pełnił Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

Źródło: PAP, XYZ

Liwiusz Laska został w środę powołany na nowego prezesa ZUS. Fot. Albert Zawada/PAP
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