28.04.2026

ZUS: Polacy chorują coraz częściej i dłużej

Polacy chorują coraz częściej i coraz dłużej, wynika z danych ZUS. W ubiegłym roku zgłoszono zwolnienia o łącznej długości 290,5 mln dni. To o 0,5 mln więcej niż w 2024 i o 8 mln więcej niż w 2021.

Zwolnienia dotyczyły zarówno chorób własnych, jak i opieki nad dziećmi i członkami rodziny. Statystycznie otrzymał je co drugi Polak, a przeciętna długość absencji wynosiła 11 dni.

„Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich – wystawionych zostało 9,8 mln zaświadczeń z tytułu choroby własnej do 5 dni, czyli o 0,2 proc. więcej niż rok wcześniej (w 2024 r. – 9,5 mln), w tym 1,8 mln zaświadczeń jednodniowych (w 2024 r. – 1,7 mln)” – wynika z danych ZUS. W porównaniu z 2024 r. liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 0,2 proc. (w porównaniu z 2021 r. – o 2,8 proc.), a liczba zaświadczeń lekarskich zwiększyła się o 0,1 proc. (w porównaniu z 2021 r. – o 11,8 proc.).

Najczęstsze przyczyny zwolnień to choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 42,4 mln dni absencji chorobowej (w 2024 r. – 41,8 mln dni), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 34,1 mln dni (w 2024 r. – 30,3 mln dni), choroby układu oddechowego – 32,9 mln dni (w 2024 r. – 33 mln dni). Z kolei urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych to 31,7 mln dni absencji (w 2024 r. – 32,5 mln dni), ciąża, poród i połóg – 31,6 mln dni (w 2024 r. – 31,8 mln dni), jednostki chorobowe związane z COVID-19 – 1,2 mln dni (w 2024 r. – 1,7 mln dni).

„Absencja chorobowa coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniem. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz złymi relacjami w miejscu pracy” – podsumował ZUS.

logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na budynku Inspektoratu Praga-Północ w Warszawie
Z danych ZUS wynika, że Polacy chorują coraz częściej i coraz dłużej. Fot. PAP/Tomasz Gzell
