Związkowcy ogłaszają pogotowie strajkowe w Grupie Azoty Puławy

Działające w Grupie Azoty Puławy związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe. Skarżą się na konsekwencje złego stanu finansów spółki i ignorowanie ich postulatów. Lista żądań ma 13 punktów. Związkowcy dali prezesowi siedem dni na odpowiedź.

Związkowcy deklarują wolę prowadzenia negocjacji, ale ostrzegają, że mogą przejść do strajku.

Fot.: Sławomir Kłak/Grupa Azoty

NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ogłosiły pogotowie strajkowe w Grupie Azoty Puławy. Przekazały też prezesowi Marcinowi Celejewskiemu 13-punktową listę żądań.

„Od trzech lat dźwigamy ciężar trudnej sytuacji spółki"

Związkowcy żądają podwyżek o 1500 zł netto najpóźniej do 1 września i z wyrównaniem od czerwca. Chcą też nagrody w wysokości średniej krajowej z okazji 65-lecia firmy, jednorazowego dodatku rekompensacyjnego za pierwszy kwartał i wprowadzenia dodatku stażowego.

To jednak tylko postulaty ekonomiczne. Pracownicy żądają też odwieszenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, przeprowadzenia audytu BHP, wzmocnienia praw związków zawodowych, ustalenia stałego harmonogramu spotkań zarządu ze związkowcami i zaprzestania działań „mających znamiona szykanowania związków zawodowych”.

Związkowcy dali prezesowi siedem dni na spełnienie postulatów. Deklarują wolę prowadzenia negocjacji, ale uprzedzają, że w razie nieuwzględnienia ich żądań mogą przejść do strajku.

„Nieuwzględnienie wszystkich zgłoszonych żądań w wyznaczonym terminie będzie skutkować istnieniem sporu zbiorowego. W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany do niezwłocznego podjęcia rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia oraz do zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy” – dodają.

Związki zawodowe zapewniają, że pracownicy od trzech lat ponoszą „praktycznie wyłączny ciężar trudnej sytuacji ekonomicznej spółki”. Uzasadniają, że ich żądania są efektem „wielomiesięcznych, bezskutecznych prób rozwiązania najważniejszych problemów pracowniczych w drodze dialogu społecznego”.

Grupa Azoty analizuje postulaty. „Wiemy, że sytuacja jest trudna”

„Analizujemy otrzymane postulaty organizacji związkowych i podchodzimy do nich z należytą uwagą oraz odpowiedzialnością. Mamy świadomość, że obecna sytuacja Grupy Azoty jest trudna i budzi uzasadnione emocje wśród pracowników” – powiedziała dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji Grupy Azoty Joanna Cendrowska.

Podkreśliła, że spółka jest w trakcie „odbudowy stabilności finansowej i operacyjnej”.

„Realizacja planu naprawczego oraz procesu restrukturyzacji finansowej wymaga podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji” – stwierdziła.

Zapewniła jednak, że władze spółki myślą o przyszłości firmy, pracowników oraz o zapewnieniu długoterminowego bezpieczeństwa miejsc pracy.

W I kwartale 2026 r. Grupa Azoty Puławy odnotowała 27,4 mln zł zysku netto. Rok wcześniej miała stratę w wysokości 88,1 mln zł.

Grupa wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty – jednego z największych producentów nawozów azotowych w Polsce.

Źródło: PAP