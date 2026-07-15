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15.07.2026 07:24

Związkowcy ogłaszają pogotowie strajkowe w Grupie Azoty Puławy

Działające w Grupie Azoty Puławy związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe. Skarżą się na konsekwencje złego stanu finansów spółki i ignorowanie ich postulatów. Lista żądań ma 13 punktów. Związkowcy dali prezesowi siedem dni na odpowiedź.

Zakłady chemiczne Grupy Azoty Puławy
Związkowcy deklarują wolę prowadzenia negocjacji, ale ostrzegają, że mogą przejść do strajku.
Fot.: Sławomir Kłak/Grupa Azoty

NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ogłosiły pogotowie strajkowe w Grupie Azoty Puławy. Przekazały też prezesowi Marcinowi Celejewskiemu 13-punktową listę żądań.

„Od trzech lat dźwigamy ciężar trudnej sytuacji spółki"

Związkowcy żądają podwyżek o 1500 zł netto najpóźniej do 1 września i z wyrównaniem od czerwca. Chcą też nagrody w wysokości średniej krajowej z okazji 65-lecia firmy, jednorazowego dodatku rekompensacyjnego za pierwszy kwartał i wprowadzenia dodatku stażowego.

To jednak tylko postulaty ekonomiczne. Pracownicy żądają też odwieszenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, przeprowadzenia audytu BHP, wzmocnienia praw związków zawodowych, ustalenia stałego harmonogramu spotkań zarządu ze związkowcami i zaprzestania działań „mających znamiona szykanowania związków zawodowych”.

Związkowcy dali prezesowi siedem dni na spełnienie postulatów. Deklarują wolę prowadzenia negocjacji, ale uprzedzają, że w razie nieuwzględnienia ich żądań mogą przejść do strajku.

„Nieuwzględnienie wszystkich zgłoszonych żądań w wyznaczonym terminie będzie skutkować istnieniem sporu zbiorowego. W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany do niezwłocznego podjęcia rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia oraz do zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy” – dodają.

Związki zawodowe zapewniają, że pracownicy od trzech lat ponoszą „praktycznie wyłączny ciężar trudnej sytuacji ekonomicznej spółki”. Uzasadniają, że ich żądania są efektem „wielomiesięcznych, bezskutecznych prób rozwiązania najważniejszych problemów pracowniczych w drodze dialogu społecznego”.

Grupa Azoty analizuje postulaty. „Wiemy, że sytuacja jest trudna”

„Analizujemy otrzymane postulaty organizacji związkowych i podchodzimy do nich z należytą uwagą oraz odpowiedzialnością. Mamy świadomość, że obecna sytuacja Grupy Azoty jest trudna i budzi uzasadnione emocje wśród pracowników” – powiedziała dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji Grupy Azoty Joanna Cendrowska.

Podkreśliła, że spółka jest w trakcie „odbudowy stabilności finansowej i operacyjnej”.

„Realizacja planu naprawczego oraz procesu restrukturyzacji finansowej wymaga podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji” – stwierdziła.

Zapewniła jednak, że władze spółki myślą o przyszłości firmy, pracowników oraz o zapewnieniu długoterminowego bezpieczeństwa miejsc pracy.

W I kwartale 2026 r. Grupa Azoty Puławy odnotowała 27,4 mln zł zysku netto. Rok wcześniej miała stratę w wysokości 88,1 mln zł.

Grupa wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty – jednego z największych producentów nawozów azotowych w Polsce.

Źródło: PAP

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