30.04.2026 07:24

Zysk netto Erste Bank Polska w I kw. 2026 r. zgodny z oczekiwaniami

Zysk netto grupy Erste Bank Polska w I kwartale 2026 r. spadł do 1027,7 mln zł z 1733,6 mln zł r. wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 1016,8 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do zysku netto banku w I kwartale 2026 r. wahały się od 874 mln zł do 1170 mln zł.

Szczegółowe wyniki finansowe Erste Bank Polska za I kwartał 2026 r.

Zysk netto Erste Bank Polska w I kwartale 2026 r. spadł o 40,7 proc. r/r. Z kolei zysk z działalności kontynuowanej (bez wpływu działalności zaniechanej w wysokości 50,3 mln zł, wyodrębnionej ze względu na transakcję sprzedaży Santander Consumer Bank) był niższy o 38,9 proc. r/r.

Wynik odsetkowy wyniósł 3062,5 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 3067,8 mln zł. Wynik odsetkowy spadł o 3,6 proc. r/r oraz o 2,9 proc. k/k.

W I kwartale 2026 r. annualizowana marża odsetkowa netto wyniosła 4,53 proc. i była niższa niż w tym samym okresie r. wcześniej o 0,41 pkt proc.

Wynik z prowizji wyniósł 771,5 mln zł i był zgodny z prognozami analityków ankietowanych przez PAP Biznes (762,3 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł o 6 proc. r/r i był wyższy o 2,6 proc. kwartał do kwartału.

Dochody ogółem wypracowane przez grupę Erste Bank Polska w pierwszych 3 miesiącach 2026 r. wyniosły 3,99 mld zł i zwiększyły się o 1 proc. r/r.

Koszty ogółem wyniosły 1630,1 mln zł i były zbliżone do konsensusu na poziomie 1622,2 mln zł. Koszty ogółem wzrosły o 21,6 proc. r/r oraz o 37,4 proc. k/k.

Bank podał, że koszty integracji i rebrandingu związane ze zmianą głównego akcjonariusza wyniosły 90,7 mln zł, w tym 66,5 mln zł dotyczyło rebrandingu, a 24,2 mln zł integracji.

Saldo rezerw wyniosło 144,5 mln zł i było o 5,5 proc. niższe od konsensusu na poziomie 152,9 mln zł. Saldo rezerw wzrosło o 20,5 proc. r/r i spadło o 1,3 proc. kwartał do kwartału.

Koszty ryzyka kredytowego spadły z 0,44 proc. na dzień 31 marca 2025 r. do 0,37 proc. na dzień 31 marca 2026 r.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w I kwartale 2026 r. 165,6 mln zł.

W pierwszych 3 miesiącach 2026 r. sprzedaż kredytów gotówkowych Erste Bank Polska osiągnęła wartość 3,9 mld zł i wzrosła o 34,9 proc. r/r.

W I kwartale 2026 r. nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły wartość 2,6 mld zł, co oznacza wzrost sprzedaży o 59,1 proc. r/r. Portfel brutto tych kredytów zwiększył się o 3,7 proc. r/r do 56,6 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,7 proc.

W piątek sąd rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zmianę nazwy banku z Santander Bank Polska na Erste Bank Polska.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Erste Group Bank AG uzyskał status akcjonariusza kontrolującego, natomiast Banco Santander zachował udział na poziomie 9,7 proc. głosów na WZ banku.

Źródło: PAP.

Erste Bank Polska
Na zdjęciu placówka Erste Bank Polska. Fot. Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images
