Zysk netto sektora bankowego spadł po maju. NBP podał nowe dane

Zysk netto sektora bankowego w Polsce wyniósł 17,61 mld zł w okresie od stycznia do maja 2026 roku. To spadek o 15,6 proc. rok do roku. Dane podał Narodowy Bank Polski.

Banki wypracowały w maju 2026 roku 4,39 mld zł zysku netto. Po pięciu miesiącach roku wynik całego sektora był jednak wyraźnie niższy niż rok wcześniej. Według danych NBP zysk netto sektora bankowego wyniósł 17,61 mld zł, co oznacza spadek o 15,6 proc. rok do roku.

Przychody operacyjne niemal bez zmian

Całkowite przychody operacyjne netto sektora bankowego wyniosły po maju 58,15 mld zł. Były więc o 0,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Na wynik sektora wpływała sytuacja w obszarze odsetek. Przychody odsetkowe spadły rok do roku o 10 proc. Jednocześnie koszty odsetkowe obniżyły się mocniej, bo o 22,1 proc.

Banki zwiększyły wynik z opłat i prowizji

W okresie styczeń-maj 2026 roku przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 5,9 proc. rok do roku. Koszty z tego tytułu były wyższe o 6 proc.

Oznacza to, że ten segment działalności bankowej nadal rósł, choć tempo wzrostu przychodów i kosztów było zbliżone.

Koszty administracyjne wyższe niż rok wcześniej

Koszty administracyjne sektora bankowego wyniosły 25,15 mld zł. To wzrost o 8 proc. rok do roku. W tej pozycji znalazły się m.in. koszty pracownicze, które zwiększyły się o 7,2 proc.

Amortyzacja wyniosła 2,313 mld zł. Była o 2,1 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości lub odwrócenia utraty wartości aktywów finansowych wyniosły po maju 2,208 mld zł. To wzrost o 24,2 proc. rok do roku.

Z kolei pozycja „rezerwy lub odwrócenie rezerw” spadła o 66 proc. rok do roku i wyniosła 786 mln zł.

Co się dzieje w sektorze

Przypomnijmy, od tego roku stawka CIT dla banków komercyjnych wzrosła do 30 proc. podstawy opodatkowania. Wcześniej standardowa stawka CIT wynosiła 19 proc. Ponadto po serii obniżek stopa referencyjna NBP wynosi od 5 marca 2026 roku 3,75 proc. Niższe stopy zwykle zmniejszają przychody z odsetek od kredytów i papierów dłużnych. W danych NBP widać to wprost: przychody odsetkowe banków spadły rok do roku o 10 proc.

Banki zwiększyły także odpisy. Do tego dochodzą składki na BFG. Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił łączną kwotę składek na fundusze bankowe w 2026 roku na 2,725 mld zł.