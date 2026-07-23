Zyski Tesli w drugim kwartale poniżej oczekiwań

Tesla zanotowała słabsze od oczekiwań zyski za drugi kwartał, mimo że przychody firmy przekroczyły szacunki analityków.

Tesla zanotowała słabsze od oczekiwań zyski za drugi kwartał, mimo że przychody firmy przekroczyły szacunki analityków. Fot. Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

Producent samochodów elektrycznych opublikował wyniki za drugi kwartał 2026 r. Firma wykazała ujemne przepływy pieniężne i wzrost wydatków inwestycyjnych.

Zysk na akcję Tesli wyniósł 33 centy. To poniżej oczekiwań analityków na poziomie 51 centów.

Przychody spółki sięgnęły 28,24 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 25,71 mld dolarów. Wzrost przychodów wyniósł 26 proc. w ujęciu rocznym.

Spadł jednak zysk netto spółki. Wyniósł 1,11 mld dolarów, o 5 proc. mniej niż w drugim kwartale 2025 r.

Główny segment motoryzacyjny Tesli wygenerował w drugim kwartale 20,52 mld dolarów przychodów. Stanowi to wzrost o 23 proc. w ujęciu rocznym. Przychody w segmencie energetycznym, obejmującym systemy magazynowania energii słonecznej i akumulatorów, wzrosły o 13 proc. rok do roku do 3,14 mld dolarów. W segmencie usług i pozostałych segmentów działalności, obejmującym opłaty za naprawy pojazdów po gwarancji, przychody wzrosły o 50 proc. do 4,58 mld dolarów.

Szybciej od przychodów rosły koszty operacyjne Tesli. Ich poziom wyniósł 4,35 mld dolarów, co oznacza wzrost blisko o połowę (47 proc.) w skali roku. Większe koszty operacyjne to efekt m.in. inwestycji w sztuczną inteligencję i inne projekty badawczo-rozwojowe. Nakłady inwestycyjne Tesli wzrosły o 142 proc. rok do roku do 5,79 mld dolarów.

Inwestycje obejmowały m.in. zwiększenie produkcji bezzałogowego Cybercaba i przebudowę starszych linii produkcyjnych w zakładzie Fremont w Kalifornii. Mają być tam produkowane humanoidalne roboty Optimus.

Wolne przepływy pieniężne Tesli w drugim kwartale osiągnęły wartość ujemną. Deficyt wyniósł 1,1 mld dolarów. W drugim kwartale 2025 r. firma wygenerowała 146 mln dolarów wolnych przepływów pieniężnych, a w pierwszym kwartale 2026 r. – 1,44 mld dolarów.

Źródło: PAP