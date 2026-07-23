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NEWSROOM XYZ
23.07.2026 07:30

Zyski Tesli w drugim kwartale poniżej oczekiwań

Tesla zanotowała słabsze od oczekiwań zyski za drugi kwartał, mimo że przychody firmy przekroczyły szacunki analityków.

Kierownica z napisem Tesla
Tesla zanotowała słabsze od oczekiwań zyski za drugi kwartał, mimo że przychody firmy przekroczyły szacunki analityków. Fot. Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

Producent samochodów elektrycznych opublikował wyniki za drugi kwartał 2026 r. Firma wykazała ujemne przepływy pieniężne i wzrost wydatków inwestycyjnych.

Zysk na akcję Tesli wyniósł 33 centy. To poniżej oczekiwań analityków na poziomie 51 centów.

Przychody spółki sięgnęły 28,24 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 25,71 mld dolarów. Wzrost przychodów wyniósł 26 proc. w ujęciu rocznym.

Spadł jednak zysk netto spółki. Wyniósł 1,11 mld dolarów, o 5 proc. mniej niż w drugim kwartale 2025 r.

Główny segment motoryzacyjny Tesli wygenerował w drugim kwartale 20,52 mld dolarów przychodów. Stanowi to wzrost o 23 proc. w ujęciu rocznym. Przychody w segmencie energetycznym, obejmującym systemy magazynowania energii słonecznej i akumulatorów, wzrosły o 13 proc. rok do roku do 3,14 mld dolarów. W segmencie usług i pozostałych segmentów działalności, obejmującym opłaty za naprawy pojazdów po gwarancji, przychody wzrosły o 50 proc. do 4,58 mld dolarów.

Szybciej od przychodów rosły koszty operacyjne Tesli. Ich poziom wyniósł 4,35 mld dolarów, co oznacza wzrost blisko o połowę (47 proc.) w skali roku. Większe koszty operacyjne to efekt m.in. inwestycji w sztuczną inteligencję i inne projekty badawczo-rozwojowe. Nakłady inwestycyjne Tesli wzrosły o 142 proc. rok do roku do 5,79 mld dolarów.

Inwestycje obejmowały m.in. zwiększenie produkcji bezzałogowego Cybercaba i przebudowę starszych linii produkcyjnych w zakładzie Fremont w Kalifornii. Mają być tam produkowane humanoidalne roboty Optimus.

Wolne przepływy pieniężne Tesli w drugim kwartale osiągnęły wartość ujemną. Deficyt wyniósł 1,1 mld dolarów. W drugim kwartale 2025 r. firma wygenerowała 146 mln dolarów wolnych przepływów pieniężnych, a w pierwszym kwartale 2026 r. – 1,44 mld dolarów.

Źródło: PAP

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