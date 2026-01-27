Kategorie artykułu: Polityka Świat
Państwa, miasta. Raport XYZ Sezon 1 Odc. 37
Indie i trumpowska Rada Pokoju w centrum uwagi świata
Stary, oparty na zasadach porządek świata na naszych oczach odchodzi w przeszłość. Ostatnie dni przynoszą na to wiele dowodów. Należy do nich przede wszystkim powołanie kontrowersyjnej Rady Pokoju Donalda Trumpa. Jednak przejawem „nowego” jest również zawarcie przez Unię Europejską bardzo ważnego porozumienia handlowego z Indiami.
27.01.2026, 16:11
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jak różne kraje zareagowały na zaproszenie do powołanej kontrowersyjnej Rady Pokoju Donalda Trumpa.
- Jakie znaczenie dla obu stron ma podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami.
- Co Francja i Chiny robią, aby przeciwdziałać omijaniu sankcji oraz przestępczości międzynarodowej.