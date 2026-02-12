Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
NEWSROOM XYZ
12.02.2026 16:08

10 tysięcy Paczkomatów we Francji. InPost zwiększa obecność na kluczowych zagranicznych rynkach

InPost zwiększa swoją obecność na europejskich rynkach. Tylko w ciągu niespełna trzech miesięcy firma postawiła we Francji ponad 1000 Paczkomatów. W tym kraju – na koniec 2025 r. – było więc już ponad 10 tys. automatów paczkowych.

Dynamiczny, a w zeszłym roku wręcz rekordowy, rozwój naszej infrastruktury to efekt długofalowej strategii i odpowiedź na zmieniające się nawyki zakupowe Europejczyków. Automaty paczkowe są obecnie pierwszym wyborem dla milionów konsumentów, którzy oczekują dostępności, wygody i niezawodności niezależnie od kraju. Po sukcesie w Polsce konsekwentnie przenosimy ten model na kolejne rynki, umacniając naszą pozycję w tak istotnych strategicznie krajach jak Francja czy Wielka Brytania oraz tworząc jedną z najbardziej zaawansowanych i gęstych sieci logistycznych w Europie – tłumaczy InPost Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy spółki.

W 2025 r. InPost zainstalował rekordową liczbę 14 200 maszyn, co dało wzrost o 30 proc. rdr. W Polsce jest więc ponad 28 tys. Paczkomatów, na kontynencie europejskim ponad 19 tys., a w Wielkiej Brytanii prawie 14 tys. Łącznie więc w dziewięciu krajach Grupa InPost ma ponad 61 tys. takich maszyn.

Czytaj więcej: Były właściciel firmy Yodel próbował powstrzymać przejęcie przez InPost pokazując sfałszowane dokumenty

InPost zapowiada rozwój sieci Paczkomatów w Europie

Na rynku francuskim działania spółki zależnej InPost – Mondial Relay – tak szybki rozwój sieci Paczkomatów to odpowiedź na zmiany w nastawieniu kupujących. Ponad połowa mieszkańców Francji woli dostawy out-of-home. 75 proc. kupujących korzysta z automatów paczkowych, a 93 proc. z nich chce kontynuować korzystanie z tych maszyn. Jedna trzecia użytkowników takich urządzeń korzysta też z nich regularnie, a ponad 50 proc. wybiera dostawę do automatu przynajmniej raz w miesiącu. Do tego na terenach miejskich 68 proc. użytkowników wybiera maszyny należące do Mondial Relay.

InPost zapowiada dalszy rozwój Paczkomatów w Europie. Tylko w Wielkiej Brytanii spółka planuje zainwestować do 2029 r. prawie 600 mln funtów. We Włoszech jest już prawie 5 tys. takich maszyn, a w Hiszpanii już ponad 4000. To odpowiedź nie tylko na potrzeby klientów e-commerce, ale także droga do wzmacniania pozycji InPost jako lidera europejskich nowoczesnych dostaw.

InPost to lider rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Europie. Pierwsze Paczkomaty, firmy założonej przez Rafał Brzoska, stanęły w 2009 r. w Krakowie. Na koniec 2025 r. firma miała 94 500 punktów out-of-home, w tym ponad 61 tys. Paczkomatów. Firma świadczy także usługi kurierskie, współpracując z ok. 100 tys. sprzedawców. W ubiegłym roku firma obsłużyła prawie 1,4 mld przesyłek (wzrost o 25 proc. rdr)

Czytaj więcej: 33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski - XYZ

Rekordowe wyniki InPostu w 2025
logo InPostu
InPost ma już 10 tysięcy Paczkomatów we Francji. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Polski sektor IT pod presją. AI testuje odporność gospodarki
Sektorowa wyprzedaż spółek IT pokazuje rosnące obawy inwestorów, że szybki rozwój sztucznej inteligencji może ograniczyć popyt na część usług technologicznych. Choć rynki mogą przereagowywać, skala ekspozycji Polski na sektor IT i usługi biznesowe sprawia, że warto zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami tych zmian.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Raport Living 2040: Koszt utrzymania ważniejszy niż metraż. Rynek mieszkaniowy znajdzie się pod presją
Rynek mieszkaniowy do 2040 roku zmieni się pod presją demografii i kosztów utrzymania. Ryzyko - niedopasowanie do potrzeb społeczeństwa.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
340 proc. wzrostu i tylko 22 rektorki. Dlaczego kobiety wciąż rzadko rządzą uczelniami
Liczba kobiet zarządzających polskimi uczelniami publicznymi zwiększyła się w ostatnich 20 latach o 340 proc. Brzmi dumnie, ale tak naprawdę to wzrost z poziomu zero plus. Dlaczego nadal są uczelnie, gdzie we władzach nie ma ani jednej kobiety?
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Bruksela stawia do pionu Berlin w związku z wizami dla cudzoziemców. Czy upomni także Warszawę?
Przez lata polscy przedsiębiorcy, którzy wysyłali za granicę cudzoziemców, borykali się z dodatkowymi wymogami wizowymi w Niemczech. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie naruszeniowe wobec tego kraju. Teraz podobne trudności polskim przedsiębiorcom robi nasz rząd. Może być kolejne zgłoszenie do Brukseli.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Darmowy sposób na test bezpieczeństwa strony internetowej ma już rok. Pojawiły się nowe funkcje
Mija rok od uruchomienia moje.cert.pl. Choć narzędzie cieszy się dużą popularnością, to wciąż mało Polaków ma świadomość istnienia tego darmowego sposobu na sprawdzenie bezpieczeństwa swojej strony internetowej. Wystarczy być właścicielem strony internetowej i nieważne, czy zarządzamy nią jako firma, instytucja czy osoba prywatna. CERT oferuje też inne usługi, m.in. sprawdzenie bezpieczeństwa otrzymanej wiadomości.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Hiszpański jednorożec wchodzi do Polski. Zachęca go duży rynek i luki cyfrowe firm
Firma Factorial, której wycena już trzy lata temu przekroczyła próg 1 mld dolarów, rozszerza skalę działalności. Swoją technologię do zarządzania przedsiębiorstwami i HR wprowadza nad Wisłą, gdzie będzie działać za pośrednictwem lokalnych partnerów.
11.02.2026