10 tysięcy Paczkomatów we Francji. InPost zwiększa obecność na kluczowych zagranicznych rynkach

InPost zwiększa swoją obecność na europejskich rynkach. Tylko w ciągu niespełna trzech miesięcy firma postawiła we Francji ponad 1000 Paczkomatów. W tym kraju – na koniec 2025 r. – było więc już ponad 10 tys. automatów paczkowych.

Dynamiczny, a w zeszłym roku wręcz rekordowy, rozwój naszej infrastruktury to efekt długofalowej strategii i odpowiedź na zmieniające się nawyki zakupowe Europejczyków. Automaty paczkowe są obecnie pierwszym wyborem dla milionów konsumentów, którzy oczekują dostępności, wygody i niezawodności niezależnie od kraju. Po sukcesie w Polsce konsekwentnie przenosimy ten model na kolejne rynki, umacniając naszą pozycję w tak istotnych strategicznie krajach jak Francja czy Wielka Brytania oraz tworząc jedną z najbardziej zaawansowanych i gęstych sieci logistycznych w Europie – tłumaczy InPost Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy spółki.

W 2025 r. InPost zainstalował rekordową liczbę 14 200 maszyn, co dało wzrost o 30 proc. rdr. W Polsce jest więc ponad 28 tys. Paczkomatów, na kontynencie europejskim ponad 19 tys., a w Wielkiej Brytanii prawie 14 tys. Łącznie więc w dziewięciu krajach Grupa InPost ma ponad 61 tys. takich maszyn.

InPost zapowiada rozwój sieci Paczkomatów w Europie

Na rynku francuskim działania spółki zależnej InPost – Mondial Relay – tak szybki rozwój sieci Paczkomatów to odpowiedź na zmiany w nastawieniu kupujących. Ponad połowa mieszkańców Francji woli dostawy out-of-home. 75 proc. kupujących korzysta z automatów paczkowych, a 93 proc. z nich chce kontynuować korzystanie z tych maszyn. Jedna trzecia użytkowników takich urządzeń korzysta też z nich regularnie, a ponad 50 proc. wybiera dostawę do automatu przynajmniej raz w miesiącu. Do tego na terenach miejskich 68 proc. użytkowników wybiera maszyny należące do Mondial Relay.

InPost zapowiada dalszy rozwój Paczkomatów w Europie. Tylko w Wielkiej Brytanii spółka planuje zainwestować do 2029 r. prawie 600 mln funtów. We Włoszech jest już prawie 5 tys. takich maszyn, a w Hiszpanii już ponad 4000. To odpowiedź nie tylko na potrzeby klientów e-commerce, ale także droga do wzmacniania pozycji InPost jako lidera europejskich nowoczesnych dostaw.

InPost to lider rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Europie. Pierwsze Paczkomaty, firmy założonej przez Rafał Brzoska, stanęły w 2009 r. w Krakowie. Na koniec 2025 r. firma miała 94 500 punktów out-of-home, w tym ponad 61 tys. Paczkomatów. Firma świadczy także usługi kurierskie, współpracując z ok. 100 tys. sprzedawców. W ubiegłym roku firma obsłużyła prawie 1,4 mld przesyłek (wzrost o 25 proc. rdr)

InPost ma już 10 tysięcy Paczkomatów we Francji. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.