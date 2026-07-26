58,3 proc. badanych: koalicja nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach (sondaż)

58,3 proc. badanych uważa, że koalicja rządząca nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach; odmiennego zdania jest 22,9 proc., a 18,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie - badanie IBRiS dla portalu Wirtualna Polska.

Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 31,3 proc. badanych, a „raczej nie” - 27 proc. Fot. PAP

Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 31,3 proc. badanych, a „raczej nie” - 27 proc.

O tym, że koalicja rządząca utrzyma władzę przekonanych jest („zdecydowanie tak”) 7,2 proc. respondentów. „Raczej tak” odpowiedziało 15,7 proc. badanych.

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Z badania wynika, że wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wierzy w to, że utrzyma on władzę po kolejnych wyborach. Odmienne zdanie w tej sprawie ma 19 proc. sympatyków koalicji, a 17 proc. nie ma zdania. 95 proc. zwolenników opozycji uważa, że obecnie rządzący nie utrzymają władzy po następnych wyborach, przeciwnego zdania jest 1 proc., a 4 proc. odpowiedziało, że nie wie.

W grupie zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 96 proc. respondentów odpowiedziało, że koalicja rządząca po wyborach straci władzę. 3 proc. badanych w tej grupie uważa, że utrzyma władzę, a 1 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wśród pozostałych wyborców 7 proc. uważa, że koalicja rządząca utrzyma władzę. Innego zdania jest 37 proc., a 56 proc. odpowiedziało, że nie wie.

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Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r.

Źródło: PAP