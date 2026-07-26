Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.07.2026
NEWSROOM XYZ
26.07.2026 12:09

58,3 proc. badanych: koalicja nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach (sondaż)

58,3 proc. badanych uważa, że koalicja rządząca nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach; odmiennego zdania jest 22,9 proc., a 18,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie - badanie IBRiS dla portalu Wirtualna Polska.

Posłowie na sali obrad sejmu
Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 31,3 proc. badanych, a „raczej nie” - 27 proc. Fot. PAP

Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 31,3 proc. badanych, a „raczej nie” - 27 proc.

O tym, że koalicja rządząca utrzyma władzę przekonanych jest („zdecydowanie tak”) 7,2 proc. respondentów. „Raczej tak” odpowiedziało 15,7 proc. badanych.

Czytaj również: Rozłam w PiS stał się faktem. Frakcja Morawieckiego opuszcza partię. Co będzie dalej?

Z badania wynika, że wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wierzy w to, że utrzyma on władzę po kolejnych wyborach. Odmienne zdanie w tej sprawie ma 19 proc. sympatyków koalicji, a 17 proc. nie ma zdania. 95 proc. zwolenników opozycji uważa, że obecnie rządzący nie utrzymają władzy po następnych wyborach, przeciwnego zdania jest 1 proc., a 4 proc. odpowiedziało, że nie wie.

W grupie zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 96 proc. respondentów odpowiedziało, że koalicja rządząca po wyborach straci władzę. 3 proc. badanych w tej grupie uważa, że utrzyma władzę, a 1 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wśród pozostałych wyborców 7 proc. uważa, że koalicja rządząca utrzyma władzę. Innego zdania jest 37 proc., a 56 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Czytaj również: Musk, Le Pen i francuskie media. Dlaczego miliarder stawia na liderkę prawicy?

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polacy kupują domy we Włoszech. Nie chodzi tylko o wakacje
Popularni blogerzy i youtuberzy Ania i Marcin Nowakowie nie ukrywają, że dla nich kupno domu nie Włoszech było inwestycją biznesową. A dlaczego inni zdecydowali się na zakup nieruchomości we Włoszech?
25.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Upały zmienią zasady pracy. Od 2027 r. firmy czekają nowe obowiązki
Klimatyzacja w każdej firmie? Od przyszłego roku pracodawcy będą mieli nowe obowiązki związane z upałami. Choć będą musieli ograniczać wpływ skrajnie wysokich temperatur na zdrowie pracowników,…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
12 najlepszych lokat półrocznych. Nawet 6,1 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING)
Lokaty półroczne to teraz jedne z najwyżej oprocentowanych depozytów na rynku. Banki ewidentnie nadal starają się o pieniądze klientów. Jeżeli nie oferują wysokiej stawki, to nadrabiają bardzo…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Mała rzecz, wielka sprawa. Czyli o cudeńkach, których ceny poszybowały
Meblościanka przez lata była chyba najbardziej niedocenionym postumentem w historii polskiej sztuki. Dźwigały bowiem jedną z najciekawszych opowieści o... powojennej polskiej rzeźbie. Dopiero dziś,…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Niewielkie spadki na warszawskiej giełdzie, Modivo z największą stratą. Dzień na GPW 24 lipca 2026 r.
Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych była tą z gatunku spokojnych. Główne indeksy warszawskiego parkietu odnotowały niewielkie spadki, nieprzekraczające kilkudziesięciu setnych procenta.…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Rozłam w PiS stał się faktem. Frakcja Morawieckiego opuszcza partię. Co będzie dalej?
Wielotygodniowe napięcie sięgnęło zenitu. W czwartek o północy minął termin ultimatum narzuconego członkom „Rozwój Plus” na wybór między stowarzyszeniem a partią. „Buntownicy” wybrali stowarzyszenie,…
24.07.2026