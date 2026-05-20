ABB wyda 100 mln zł w Przasnyszu. Inwestycji w Polsce będzie więcej

Koncern ABB w ciągu trzech lata zainwestuje 200 mln dolarów na zwiększenie mocy w Europie. W Polsce zwiększy produkcję rozdzielnic. Jest szansa na nowy projekt.

ABB ogłosił program inwestycyjny o wartości 200 mln dolarów. Obejmie on Włochy, Norwegię, Niemcy, Bułgarię, Finlandię i Polskę. We włoskim Dalmine firma wybuduje za 100 mln dolarów zakład rozdzielnic powietrznych i urządzeń pozbawionych gazu SF6 (jednego z najsilniejszych gazów cieplarnianych w energetyce, niespełniających najnowszych standardów środowiskowych). Takie same rozdzielnice wytwarza też w Polsce w zakładzie w Przasnyszu.

45 proc. planu już zrealizowano

Na zwiększenie ich produkcji wyda w trzy lata 100 mln zł. Do tej pory zainwestowała z tej kwoty 45 mln zł.

– Już wydaliśmy 30 mln zł na linię rozdzielnic 24 kV bez gazu SF6. Pierwsze urządzenia już trafiają do dużych operatorów energetycznych w Europie. Do końca roku uruchomimy linię rozdzielnic 36 kV, która będzie kosztować blisko 50 mln zł. Produkcja z tej linii będzie eksportowana głównie na rynek amerykański. Te rozdzielnice są wykorzystywane w centrach danych – mówi Stanisław Tański, prezes ABB w Polsce.

Dzięki temu projektowi w fabryce przybędzie 100 miejsc pracy w produkcji i B+R, a do końca 2027 r. 200. Zatrudnienie urośnie tam do 500 osób.

Będą nowe inwestycje

Inwestycji w Polsce będzie więcej. Z informacji XYZ wynika, że już zapadła decyzja o ulokowaniu w naszym kraju europejskiego centrum dystrybucyjnego przemysłowych silników elektrycznych, które są produkowane w Finlandii.

– ABB szuka w Polsce lokalizacji pod to centrum – twierdzi źródło XYZ.

– Decyzja dotycząca lokalizacji europejskiego centrum dystrybucyjnego silników będzie podjęta w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na ten moment nie komentujemy naszych pozostałych planów inwestycyjnych w Polsce ze względu na ich złożoność. Będziemy informować o nich w momencie, kiedy będą one bliżej realizacji. W Polsce dysponujemy zapleczem do ewentualnej realizacji takiej inwestycji – mówi z kolei prezes ABB w Polsce Stanisław Tański.

ABB ma w Aleksandrowie Łódzkim fabrykę produkującą napędy przemysłowe i systemy trakcyjne, zatrudniającą 600 osób. Do 2025 r. w jednej z hal wytwarzane były silniki niskonapięciowe, ale produkcja została przeniesiona. Firma zwolniła 400 osób. Pozostała hala o wielkości 20 tys. m kw. ABB jeszcze nie podjęło decyzji, czy wykorzysta halę, czy może ją sprzeda. Niewykluczone, że zrealizuje w niej nowy projekt, dzięki któremu zwiększy moce.

Popyt rośnie

Europejski program inwestycyjny ABB to odpowiedź na rosnący popyt. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że udział energii elektrycznej w całkowitym końcowym zużyciu energii wzrośnie do 2030 r. z obecnych około 20 do prawie 30 proc.

– Postępująca elektryfikacja gospodarki, dynamiczny rozwój OZE oraz infrastruktury cyfrowej – w tym centrów danych i rozwiązań AI – wyraźnie pokazują, jak szybko rośnie presja na modernizację sieci energetycznych. Wnioski z polskiego raportu ABB Trends 2026/2027 wskazują, że kluczowe stają się dziś inwestycje w elastyczną, bezpieczną i cyfrową infrastrukturę energetyczną. Rozbudowa fabryki w Przasnyszu jest bezpośrednią odpowiedzią na te wyzwania – wzmacniamy nasze moce produkcyjne, aby wspierać klientów w transformacji energetycznej i budowie systemów dostosowanych do przyszłych potrzeb – podsumował Stanisław Tański, prezes ABB w Polsce.

Z badania ABB Trends, w którym wzięło udział 145 firm, wynika, że rosnące koszty energii i surowców są największym problemem firm przemysłowych w Polsce. Wskazuje na niego aż 47,6 proc. ankietowanych.

ABB to firma założona ponad 140 lat temu. Zatrudnia na całym świecie 110 tys. osób. Jej akcje są notowane na giełdach SIX Swiss Exchange i Nasdaq Stockholm. W Polsce działa od 1992 r. i zatrudnia 3,8 tys. osób, z czego 1,5 tys. w centrum usług w Krakowie. W Aleksandrowie Łódzkim produkuje napędy. W 2025 r. spółka miała w Polsce 780 mln dolarów przychodów. 56 proc. polskiej produkcji trafia na eksport.

