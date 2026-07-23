Action ze wzrostem sprzedaży w pierwszym półroczu

Sprzedaż netto Action wzrosła w I półroczu 2026 r. o 14 proc. do 8,3 mld euro – podał dyskont w komunikacie prasowym. Wzrost sprzedaży porównywalnej (like-for-like) wyniósł 3,6 proc.

Sprzedaż netto Action wzrosła w I półroczu 2026 r. o 14 proc. do 8,3 mld euro. Fot. Tesson/Andia/Universal Images Group via Getty Images

Podano, że dyskont obsługiwał średnio 22,7 mln klientów tygodniowo. To wzrost o 12 proc. w ujęciu rok do roku.

W pierwszej połowie roku sieć otworzyła 121 nowych lokalizacji, zwiększając ich łączną liczbę do ponad 3,4 tys. Spółka spodziewa się, że w całym 2026 r. otworzy co najmniej 400 sklepów.

Sieć podała także, że w ciągu roku utworzyła ponad 4,4 tys. nowych miejsc pracy w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach. Liczba pracowników w firmie wzrosła o 6 proc. w ujęciu rocznym.

Action to dyskont niespożywczy obecny w 15 krajach Europy, w tym w Polsce.

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